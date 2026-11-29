Потяг PKP Intercity. Фото: PKP Intercity/Facebook

Компанія PKP Intercity порадувала пасажирів новими знижками. Перевізник проводить ювілейну акцію з нагоди 25-річчя компанії та Дня залізничника. Пасажири зможуть придбати квитки на 35 % дешевше від базового тарифу.

Про це повідомляє PKP Intercity у Facebook, передає Новини.LIVE.

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Святкова акція від PKP Intercity

Перевізник в рамках акційної пропозиції виділив 2,5 млн додаткових квитків зі знижками до 35 %.

"Колеги, дякуємо вам за вашу щоденну працю. Бажаємо вам спокійних чергувань, задоволення від роботи та гордості за те, що разом ми розвиваємо польську залізницю", — звернулись до залізничників в компанії.

Акція поширюється на всі наші маршрути, у тому числі на потяги "Pendolino". Квитки можна придбати з 25 листопада до 1 грудня на поїздки до 31 грудня — у додатку PKP Intercity, на сайті перевізника та в касах.

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Знижка не обмежується лише маршрутами TLK чи InterCity, а поширюється у на поїзди Express Intercity (EIC) та Express Intercity Premium (Pendolino).

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Leo Express продає квитки всього по 8 злотих. Можна вигідно відвідати кілька популярних міст Польщі. Крім того, пенсіонери та студенти можуть додатково скористатися додатковими знижками.

Також ми писали, чому пасажирам у Польщі буде складніше дістатися до курортів Нижньої Сілезії. Із 13 грудня 2026 року PKP Intercity скасує прямий поїзд IC "Сніжка" за маршрутом Варшава — Вроцлав — Кудова-Здруй. Через це туристам і пацієнтам доведеться шукати інші способи дістатися до Поланіци-Здруй, Душників-Здруй та Кудови-Здрую.