Поезд PKP Intercity. Фото: PKP Intercity/Facebook

Компания PKP Intercity порадовала пассажиров новыми скидками. Перевозчик проводит юбилейную акцию в честь 25-летия компании и Дня железнодорожника. Пассажиры смогут приобрести билеты на 35 % дешевле базового тарифа.

Об этом сообщает PKP Intercity в Facebook, передает Новини.LIVE.

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Праздничная акция от PKP Intercity

Перевозчик в рамках акционного предложения выделил 2,5 млн дополнительных билетов со скидками до 35 %.

"Коллеги, благодарим вас за ваш ежедневный труд. Желаем вам спокойных дежурств, удовольствия от работы и гордости за то, что вместе мы развиваем польскую железную дорогу", — обратились к железнодорожникам в компании.

Акция распространяется на все наши маршруты, в том числе на поезда Pendolino. Билеты можно приобрести с 25 ноября по 1 декабря на поездки до 31 декабря — в приложении PKP Intercity, на их сайте и в кассах.

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Скидка не ограничивается только маршрутами TLK или InterCity, а распространяется и на поезда Express Intercity (EIC) и Express Intercity Premium (Pendolino).

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Leo Express продает билеты всего по 8 злотых. Можно выгодно посетить несколько популярных городов Польши. Кроме того, пенсионеры и студенты могут воспользоваться дополнительными скидками.

Также мы писали, почему пассажирам в Польше будет сложнее добраться до курортов Нижней Силезии. С 13 декабря 2026 года PKP Intercity отменит прямой поезд IC "Снежка" по маршруту Варшава — Вроцлав — Кудова-Здруй. Из-за этого туристам и пациентам придется искать другие способы добраться до Поланицы-Здруй, Душников-Здруй и Кудовы-Здруй.