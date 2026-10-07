В Японії пішохідний маршрут Хітачінокуні Лонг Трейл: чим унікальний та вражає туристів

Пішохідний маршрут Хітачінокуні Лонг Трейл. Фото: Official website of Hitachinokuni Long Trail

В Японії відкрили найдовший кільцевий маршрут. Він простягається на 320 кілометрів та веде туристів через гори, сільські селища, водоспади, пляжі та історичні руїни.

Про це пише Euronews, передає Новини.LIVE.

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Новий пішохідний маршрут в Японії

Якщо ви збираєтеся до Японії на активний відпочинок, вам варто взути похідні черевики та подолати пішохідний маршрут довжиною 320 км, який тепер повністю відкритий.

Хітачінокуні Лонг Трейл — найдовший кільцевий маршрут Японії, розташований між префектурою Ібаракі та Клубом піших прогулянок провінції Хітачі. Його почали створювати у 2019 році та відкрили у вересні 2026 року.

Цей туристичний маршрут з’єднує шість міст і селищ на півночі префектури Ібаракі, за менш ніж за дві години їзди на поїзді від Токіо.

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Новий маршрут веде туристів через ландшафти, відомі як "сатояма" — сільські місцевості, де громади живуть поруч із горами, луками, ставками та рисовими полями.

Маршрут не пролягає на великій висоті, тому ним можна насолоджуватися цілий рік. Проте на Хітачінокуні Лонг Трейл небагато місць для перепочинку, а деякі ділянки є скелястими.

Гора Ямізо, через яку пролягає пішохідний маршрут, є однією із визначних пам’яток північно-західного регіону. Тут відвідувачі можуть оглянути священні місця з багатовіковою історією. Зокрема, святилище Ямізоміне було засноване ще в I столітті.

На вершині гори також розташований оглядовий майданчик у формі замку, з якої відкривається панорамний вид на гори префектур Фукусіма та Точігі.

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