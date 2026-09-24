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Головна Транспорт У одній з країн Азії пасажирів возитимуть безпілотні таксі

У одній з країн Азії пасажирів возитимуть безпілотні таксі

Ua ru
24 вересня 2026 14:39
Waymo запускає перше безпілотне таксі в Японії: що варто знати пасажирам
Безпілотне таксі Waymo. Фото: BBC

У столиці Японії Токіо незабаром з’являться безпілотні таксі. Місто отримає футуристичне доповнення до своєї знаменитої ефективної транспортної мережі. 

Про це пише Time Out, передає Новини.LIVE.

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Waymo запускає перше безпілотне таксі в Японії

Американська компанія з розробки автономних транспортних засобів Waymo оголосила про плани запуску повністю безпілотного сервісу таксі в Токіо у 2027 році. 

Проте щоб вийти першими на ринок, Waymo треба буде отримати все необхідні дозволи. Крім того, компанія та її партнери продовжують перевіряти як саму технологію, так і механізм функціонування спільної діяльності.

Waymo та Cruise вже запустили безпілотні таксі у США та Китаї.

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Для реалізації цього проєкту компанія об’єднує зусилля з японським додатком для виклику таксі GO та оператором з багаторічним досвідом Nihon Kotsu.

Спочатку планується запуск невеликого автопарку, а потім розширити його до 100 автомобілів, які будуть доставляти пасажирів у ключових районах Токіо.

Пасажири зможуть замовляти автомобілі як через додаток GO, так і через додаток Waymo. 

Waymo із 2025 року тестує технології на дорогах Токіо, співпрацюючи з водіями компанії Nihon Kotsu. Компанія збирає картографічні дані та допомогає системі автономного керування в орієнтуватися по місту.

Тестування охоплювало сім районів Токіо, де автомобілі рухалися вузькими вулицями столиці в умовах інтенсивного руху та лівостороннього руху.

Річ у тім, що Японія стикається з проблемою старіння населення та нестачею професійних водіїв, зокрема у сфері таксі.

Waymo та її японські партнери сподіваються, що автономні таксі можуть допомогти доповнити транспортну мережу країни в умовах скорочення робочої сили.

Раніше Новини.LIVE розповідали, яке метро вважають найменшим у світі. "Кармеліт" у Хайфі має лише шість станцій і один тунель завдовжки трохи більше 1,8 км, а поїздка між кінцевими займає близько восьми хвилин. Підземка працює шість днів на тиждень, а в суботу та святкові дні поїзди не курсують.

Також Новини.LIVE писали, що Японія тестує гіперзвуковий пасажирський літак. В перспективі літак зможе долати маршрут до США приблизно за дві години. Літак можуть запустити у 2040-х роки, бо багато технічних вузлів ще не доведені до серійного рівня.

Японія транспорт таксі
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк

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