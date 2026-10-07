В Японии пешеходный маршрут «Хитачинокуни Лонг Трейл»: чем он уникален и чем впечатляет туристов

Пешеходный маршрут "Хитачинокуни Лонг Трейл". Фото: Официальный сайт «Хитачинокуни Лонг Трейл»

В Японии открыли самый длинный кольцевой маршрут. Он простирается на 320 километров и ведёт туристов через горы, сельские посёлки, водопады, пляжи и исторические руины.

Об этом пишет Euronews, передает Новини.LIVE.

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Новый пешеходный маршрут в Японии

Если вы собираетесь в Японию на активный отдых, вам стоит надеть походные ботинки и преодолеть пешеходный маршрут длиной 320 км, который теперь полностью открыт.

Хитачинокуни Лонг Трейл — самый длинный кольцевой маршрут Японии, расположенный между префектурой Ибараки и Клубом пеших прогулок провинции Хитачи. Его начали создавать в 2019 году и открыли в сентябре 2026 года.

Этот туристический маршрут соединяет шесть городов и поселков на севере префектуры Ибараки, расположенных менее чем в двух часах езды на поезде от Токио.

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Новый маршрут ведёт туристов через ландшафты, известные как "сатояма" — сельские местности, где общины живут рядом с горами, лугами, прудами и рисовыми полями.

Маршрут не пролегает на большой высоте, поэтому им можно наслаждаться круглый год. Однако на Хитачинокуни Лонг Трейл немного мест для отдыха, а некоторые участки скалистые.

Гора Ямизо, через которую проходит пешеходный маршрут, является одной из достопримечательностей северо-западного региона. Здесь посетители могут осмотреть священные места с многовековой историей. В частности, святилище Ямизомине было основано ещё в I веке.

На вершине горы также расположена смотровая площадка в форме замка, с которой открывается панорамный вид на горы префектур Фукусима и Точиги.

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