Головна Транспорт Відпустка під загрозою: великий перевізник ЄС відклав частину рейсів

Ua ru
Дата публікації: 27 травня 2026 14:33
KLM відклав відновлення рейсів на Близький Схід до серпня: що відомо
Пасажирський термінал дубайського аеропорту. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова

Одна з найбільших авіакомпаній Європи KLM попередила своїх пасажирів, що не відновлюватиме польоти до країн Близького Сходу щонайменше до початку липня. Цей пов'язано із війною з Іраном.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на The Independent.

KLM поки не планує відновлювати рейс на Близький Схід

Авіаперевізник повідомив, що рейси до Дубая та з нього наразі призупинені щонайменше до 2 серпня. 

Рейси до Ер-Ріяда та Даммама KLM також не відновлюватиме щонайменше до 12 липня. Ці маршрути були призупинені 1 березня через війну в Ірані та подальші атаки в регіоні. Раніше авіаперевізник попереджав, що польоти відновляться щонайменше 28 червня.

У квітні авіакомпанія KLM скасувала понад 150 рейсів по Європі через зростання вартості авіаційного палива на тлі конфлікту між США, Ізраїлем та Іраном. Зокрема, перевізник скоротив понад 80 рейсів з амстердамського аеропорту Схіпхол.

Авіакомпанії різко збільшили кількість скасованих рейсів у травні: за даними аналітичної компанії Cirium, протягом місяця було скасовано 296 вильотів з аеропортів Британії, що становить 0,75 % від загальної кількості запланованих рейсів. Через кризу з пальним компанії можуть ще суттєвіше скоротити кількість рейсів.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що частина авіакомпаній дозволяє пасажирам оплачувати польоти частинами. Клієнти можуть самостійно обрати кількість щомісячних платежів. Крім того, пасажири навіть можуть купувати квитки за схемою "купуй зараз, плати пізніше". 

Також Новини.LIVE писали, що міжнародний аеропорт Дубая DXB мають закрити до 2035 року. Всі рейси мають перенести до нового авіаційного вузла Аль-Мактум із 5 паралельними злітними смугами та близько 400 гейтами. Новий аеропорт закріпить роль Дубая як одного з головних центрів світової авіації. 

Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
