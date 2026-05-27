KLM відклав відновлення рейсів на Близький Схід до серпня: що відомо

Пасажирський термінал дубайського аеропорту. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова

Одна з найбільших авіакомпаній Європи KLM попередила своїх пасажирів, що не відновлюватиме польоти до країн Близького Сходу щонайменше до початку липня. Цей пов'язано із війною з Іраном.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на The Independent.

KLM поки не планує відновлювати рейс на Близький Схід

Авіаперевізник повідомив, що рейси до Дубая та з нього наразі призупинені щонайменше до 2 серпня.

Рейси до Ер-Ріяда та Даммама KLM також не відновлюватиме щонайменше до 12 липня. Ці маршрути були призупинені 1 березня через війну в Ірані та подальші атаки в регіоні. Раніше авіаперевізник попереджав, що польоти відновляться щонайменше 28 червня.

У квітні авіакомпанія KLM скасувала понад 150 рейсів по Європі через зростання вартості авіаційного палива на тлі конфлікту між США, Ізраїлем та Іраном. Зокрема, перевізник скоротив понад 80 рейсів з амстердамського аеропорту Схіпхол.

Авіакомпанії різко збільшили кількість скасованих рейсів у травні: за даними аналітичної компанії Cirium, протягом місяця було скасовано 296 вильотів з аеропортів Британії, що становить 0,75 % від загальної кількості запланованих рейсів. Через кризу з пальним компанії можуть ще суттєвіше скоротити кількість рейсів.

