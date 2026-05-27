KLM отложил возобновление рейсов на Ближний Восток до августа: что известно

Пассажирский терминал дубайского аэропорта.

Одна из крупнейших авиакомпаний Европы KLM предупредила своих пассажиров, что не будет возобновлять полеты в страны Ближнего Востока как минимум до начала июля. Это связано с войной с Ираном.

KLM пока не планирует восстанавливать рейс на Ближний Восток

Авиаперевозчик сообщил, что рейсы в Дубай и из него пока приостановлены как минимум до 2 августа.

Рейсы в Эр-Рияд и Даммам KLM также не будет восстанавливать как минимум до 12 июля. Эти маршруты были приостановлены 1 марта из-за войны в Иране и дальнейших атак в регионе. Ранее авиаперевозчик предупреждал, что полеты возобновятся как минимум 28 июня.

В апреле авиакомпания KLM отменила более 150 рейсов по Европе из-за роста стоимости авиационного топлива на фоне конфликта между США, Израилем и Ираном. В частности, перевозчик сократил более 80 рейсов из амстердамского аэропорта Схипхол.

Авиакомпании резко увеличили количество отмененных рейсов в мае: по данным аналитической компании Cirium, в течение месяца было отменено 296 вылетов из аэропортов Британии, что составляет 0,75 % от общего количества запланированных рейсов. Из-за кризиса с топливом компании могут еще существеннее сократить количество рейсов.

