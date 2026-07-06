Aegean Airlines відновила популярний прямий рейс: маршрут та графік

Відновлення рейсу Aegean Airlines. Фото: Aegean Airlines, Pexels. Колаж: Новини.LIVE.

Найбільша авіакомпанія Греції Aegean Airlines відновила прямі рейси між популярними курортами. Літаки доставлятимуть пасажирів з аеропорту Пафосу на Кіпрі до столиці Греції Афін. Рейси здійснюватимуться кілька разів на тиждень.

Про це повідомляє Cyprus Mail, передає Новини.LIVE.

Відновлення рейсу між Кіпром та Афінами

Зазначається, що перший рейс авіакомпанії Aegean Airlines приземлився в аеропорту Афін рано вранці в п’ятницю о 6:31 ранку за місцевим часом.

Рейс за маршрутом Афіни — Пафос буде виконуватися тричі на тиждень.

Відновлення прямого рейсу полегшить сполучення Греції з ключовими туристичними ринками, такими як Німеччина та інші країни Північної Європи.

Читайте також:

Під час зустрічі у лютому минулого року, представники місцевих органів влади Пафосу та керівництво авіакомпанії Aegean Airlines обмінялися думками щодо рекламних ініціатив та заходів у сфері співпраці з метою просування нових маршрутів та посилення присутності авіакомпанії в регіоні.

Місцеві органи влади задоволені відновленням авіарейсів. Вони сподіваються, що авіакомпанія найближчим часом ще більше розширить свою присутність у Міжнародному аеропорту Пафосу.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що мандрівникам цього літа варто прибувати в аеропорт раніше. Зокрема, систему в’їзду-виїзду (EES) в Європі може знову спровокувати багатогодинні затримки. Поки система не почне працювати безперебійно, краще прибути за дві-три години до вильоту.

Також Новини.LIVE писали, в яких випадках пасажир має право отримати грошову компенсацію за скасований чи перенесений авіарейс. Термін звернення складає 6 років, тож кошти можна отримати навіть за давнішні рейси. Розмір компенсації залежить від конкретного випадку, часу очікування літака та дальності перельоту.