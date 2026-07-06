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Главная Транспорт Отдых в Греции станет ещё доступнее: Aegean Airlines объявила о возобновлении рейса

Отдых в Греции станет ещё доступнее: Aegean Airlines объявила о возобновлении рейса

Ua ru
Дата публикации 6 июля 2026 17:12
Aegean Airlines возобновила популярный прямой рейс: маршрут и расписание
Возобновление рейсов Aegean Airlines. Фото: Aegean Airlines, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE.

Крупнейшая авиакомпания Греции Aegean Airlines возобновила прямые рейсы между популярными курортами. Самолеты будут доставлять пассажиров из аэропорта Пафоса на Кипре в столицу Греции Афины. Рейсы будут выполняться несколько раз в неделю.

Об этом сообщает Cyprus Mail, передает Новини.LIVE.

Возобновление рейсов между Кипром и Афинами

Отмечается, что первый рейс авиакомпании Aegean Airlines приземлился в аэропорту Афин рано утром в пятницу в 6:31 утра по местному времени.

Рейс по маршруту Афины — Пафос будет выполняться три раза в неделю.

Возобновление прямого рейса облегчит связь Греции с ключевыми туристическими рынками, такими как Германия и другие страны Северной Европы.

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Во время встречи в феврале прошлого года представители местных органов власти Пафоса и руководство авиакомпании Aegean Airlines обменялись мнениями относительно рекламных инициатив и мероприятий в сфере сотрудничества с целью продвижения новых маршрутов и усиления присутствия авиакомпании в регионе.

Местные власти довольны возобновлением авиарейсов. Они надеются, что авиакомпания в ближайшее время еще больше расширит свое присутствие в Международном аэропорту Пафоса.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что путешественникам этим летом стоит прибывать в аэропорт пораньше. В частности, система въезда-выезда (EES) в Европе может вновь вызвать многочасовые задержки. Пока система не начнёт работать бесперебойно, лучше прибыть за два-три часа до вылета.

Также Новини.LIVE писали, в каких случаях пассажир имеет право на денежную компенсацию за отмененный или перенесенный авиарейс. Срок подачи заявления составляет 6 лет, поэтому средства можно получить даже за давние рейсы. Размер компенсации зависит от конкретного случая, времени ожидания самолета и дальности перелета.

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Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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