Відомий аеропорт перетворять на нове місто — злітні смуги стануть парком

Влада Торонто має намір перетворити аеропорт Даунсв’ю на повноцінне нове місто. Це один із найбільших проєктів провінції Онтаріо за останні роки, повідомляє ЦТС.

Сам аеродром з'явився на північному заході Торонто майже сто років тому, але не витримав конкуренції та офіційно закрився у 2000-х роках.

Що саме планують збудувати

За цей час локація кілька разів змінювала призначення.У 1990-х тут працював авіабудівний підрозділ Bombardier, пізніше — різні промислові об’єкти. А з минулого року територія фактично пустує.



За задумом влади, починаючи з 2026 року, на площі аеропорту, а це близько 150 гектарів, стартує забудова нового міського району. Очікується, що там будуть жити понад 50 тисяч людей.

Це буде не спальний масив, а повноцінне місто з інфраструктурою, магазинами, школами, кінотеатрами та громадськими просторами. Під парки, сквери й відкриті зони відведуть приблизно 30 гектарів.

Колишні злітно-посадкові смуги обіцяють перетворити на великий пішохідний парк без машин, із доріжками та сучасним простором для відпочинку.

Що буде з будівлями аеропорту

Ангари зносити не планують. Їх хочуть зберегти й переосмислити — зробити комерційними будівлями, офісами або громадськими просторами. Дахи планують "озеленити": трава, рослини, мінімум бетону.

Бюджет проєкту, який отримав назву YZD, за старим кодом аеропорту, оцінюють у 22 млрд канадських доларів — це приблизно 13,6 млрд євро. Для Канади це один із наймасштабніших урбаністичних проєктів такого типу.

