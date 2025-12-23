Видео
Известный аэропорт превратят в город для 50 тысяч человек

Известный аэропорт превратят в город для 50 тысяч человек

Дата публикации 23 декабря 2025 11:35
Известный аэропорт превратят в новый город — взлетные полосы станут парком
Аэропорт Даунсвью. Фото: ЦТС

Власти Торонто намерены превратить аэропорт Даунсвью в полноценный новый город. Это один из крупнейших проектов провинции Онтарио за последние годы, сообщает ЦТС.

Сам аэродром появился на северо-западе Торонто почти сто лет назад, но не выдержал конкуренции и официально закрылся в 2000-х годах.

Что именно планируют построить

За это время локация несколько раз меняла назначение: в 1990-х здесь работало авиастроительное подразделение Bombardier, позже — различные промышленные объекты. А с прошлого года территория фактически пустует.

По замыслу властей, уже с 2026 года, на площади аэропорта, а это около 150 гектаров, стартует застройка нового городского района. Ожидается, что там будут жить более 50 тысяч человек.

Это будет не спальный массив, а полноценный город с инфраструктурой, магазинами, школами, кинотеатрами и общественными пространствами. Под парки, скверы и открытые зоны отведут примерно 30 гектаров.

Бывшие взлетно-посадочные полосы обещают превратить в большой пешеходный парк без машин, с дорожками и современным пространством для отдыха.

Что будет со зданиями аэропорта

Ангары аэропорта сносить не планируют. Их хотят сохранить и переосмыслить — сделать коммерческими зданиями, офисами или общественными пространствами. Крыши планируют "озеленить": трава, растения, минимум бетона.

Бюджет проекта, который получил название YZD, по старому коду аэропорта, оценивается в 22 млрд канадских долларов — это примерно 13,6 млрд евро. Для Канады это один из самых масштабных урбанистических проектов такого типа.

Напомним, ранее мы писали, что Международный аэропорт Дубая ввел новые правила для пассажиров.

Также мы писали, как не стать жертвой преступников в аэропорту и сохранить свой чемодан и ценные вещи. Вам пригодятся яркие ленты и наклейки.

Канада аэропорты застройка транспорт самолеты
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
