Известный аэропорт превратят в новый город — взлетные полосы станут парком

Власти Торонто намерены превратить аэропорт Даунсвью в полноценный новый город. Это один из крупнейших проектов провинции Онтарио за последние годы, сообщает ЦТС.

Сам аэродром появился на северо-западе Торонто почти сто лет назад, но не выдержал конкуренции и официально закрылся в 2000-х годах.

Что именно планируют построить

За это время локация несколько раз меняла назначение: в 1990-х здесь работало авиастроительное подразделение Bombardier, позже — различные промышленные объекты. А с прошлого года территория фактически пустует.



По замыслу властей, уже с 2026 года, на площади аэропорта, а это около 150 гектаров, стартует застройка нового городского района. Ожидается, что там будут жить более 50 тысяч человек.

Это будет не спальный массив, а полноценный город с инфраструктурой, магазинами, школами, кинотеатрами и общественными пространствами. Под парки, скверы и открытые зоны отведут примерно 30 гектаров.

Бывшие взлетно-посадочные полосы обещают превратить в большой пешеходный парк без машин, с дорожками и современным пространством для отдыха.

Что будет со зданиями аэропорта

Ангары аэропорта сносить не планируют. Их хотят сохранить и переосмыслить — сделать коммерческими зданиями, офисами или общественными пространствами. Крыши планируют "озеленить": трава, растения, минимум бетона.

Бюджет проекта, который получил название YZD, по старому коду аэропорта, оценивается в 22 млрд канадских долларов — это примерно 13,6 млрд евро. Для Канады это один из самых масштабных урбанистических проектов такого типа.

