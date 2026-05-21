Війна в Україні: які аеропорти можуть першими запрацювати після відкриття неба

Пасажири в аеропориу "Бориспіль". Фото: аеропорт "Бориспіль"/Facebook

Попри війну та постійні атаки в Україні все активніше обговорюють можливість часткового відновлення авіарейсів. Зокрема, є кілька аеропортів, які перебувають на мінімальному рівні готовності запустити перші польоти.

Про це розповів колишній міністр транспорту України Василь Шевченко в коментарі Telegraf, передає Новини.LIVE.

Чи відновлять польоти в Україні

Колишній чиновник розповів, що авіація є доволі специфічною сферою і якщо нею починають займатися люди без відповідного досвіду — можуть виникати помилки.

За його словами, в Україні нині немає власних авіакомпаній. В більшості ж європейських перевізників літаки орендовані, взяті в лізинг та застраховані.

"Ринок перевезень працює по-іншому: через систему страхування суден P&I (Protection and Indemnity) в умовах війни вони взаємно підвищують платежі та компенсують втрачені судна і вантажі", — додав він.

Експерт пояснив, що застрахувати польоти не просто, адже неможливо оцінити вартість людського життя — це не мішок картоплі чи цукру. Зокрема, якщо хтось загине чи буде травмований— авіакомпанії зіштовхнуться з судами та компенсаціями.

Більшість страхових компаній або встановлюють космічні ціни на послуги, або взагалі відмовляються брати на себе таку відповідальність.

Колишній чиновник зазначив, що показники аварійності негативно впливають на рейтинг авіакомпанії та може призвести до банкрутства.

За його словами, попри високі ризики, в Україні нині у режимі мінімальної готовності до відновлення польотів діють два аеропорти Міжнародний аеропорт Бориспіль та Міжнародний аеропорт Львів імені Данила Галицького.

Фахівець підкреслив, що найголовнішою проблемою для відновлення рейсів є польоти лініями та магістральними маршрутами. Колишній чиновник підкреслив, що у росіян не має нічого святого та гідності і вони можуть атакувати навіть цивільні літаки на борту з дітьми.

