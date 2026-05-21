Война в Украине: какие аэропорты могут первыми заработать после открытия неба

Пассажиры в аэропорту "Борисполь". Фото: аэропорт "Борисполь"/Facebook

Несмотря на войну и постоянные атаки в Украине, все активнее обсуждают возможность частичного возобновления авиарейсов. В частности, есть несколько аэропортов, которые находятся на минимальном уровне готовности запустить первые полеты.

Об этом рассказал бывший министр транспорта Украины Василий Шевченко в комментарии Telegraf , передает Новини.LIVE .

Возобновят ли полеты в Украине

Бывший чиновник рассказал, что авиация довольно специфическая сфера и если ею начинают заниматься люди без соответствующего опыта — могут возникать ошибки.

По его словам, в Украине сейчас нет собственных авиакомпаний. У большинства же европейских перевозчиков самолеты арендованы, взяты в лизинг и застрахованы.

"Рынок перевозок работает по-другому: через систему страхования судов P&I (Protection and Indemnity) в условиях войны они взаимно повышают платежи и компенсируют утраченные суда и грузы", — добавил он.

Эксперт объяснил, что застраховать полеты не просто, ведь невозможно оценить стоимость человеческой жизни – это не мешок картофеля или сахара. В частности, если кто-нибудь погибнет или будет травмирован — авиакомпании столкнутся с судами и компенсациями.

Большинство страховых компаний либо устанавливают космические цены на услуги, либо вообще отказываются брать на себя ответственность.

Бывший чиновник отметил, что показатели аварийности негативно влияют на рейтинг авиакомпании и могут привести к банкротству.

По его словам, несмотря на высокие риски, в Украине в режиме минимальной готовности к возобновлению полетов действуют два аэропорта: Международный аэропорт Борисполь и Международный аэропорт Львов имени Даниила Галицкого.

Специалист подчеркнул, что самой главной проблемой для возобновления рейсов являются полеты по линиям и магистральным маршрутам. Бывший чиновник подчеркнул, что у россиян нет ничего святого и достоинства и они могут атаковать даже гражданские самолеты на борту с детьми.

