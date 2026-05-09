Транспорт в КНДР: на чому пересуваються по місту жителі (фото)

Північна Корея — найізольованіша країна світу. Попри це, транспортна система КНДР має свої унікальні особливості. Корейці здебільшого користуються громадським транспортом, власні авто — це про рідкість та розкіш.

Громадський транспорт в КНДР

Оскільки нафта, що імпортується в країну, здебільшого виділяється для потреб армії, основними видами громадського транспорту в Пхеньяні є тролейбуси, трамваї та метро.

У місті експлуатуються як тролейбуси та трамваї місцевого виробництва, так і імпортні. До повної ізоляції КНДР закуповувала цей транспорт в Європі та Китаї.

Світлофори у Пхеньяні — рідкість. Рух транспорту регулюють регулювальниці. Їх робочий день починається о 6-й ранку та завершується після 10-ї вечора.

В Пхеньяні приватні автівки є рідкістю. Номерні знаки можуть зустрічаються чотирьох кольорів:

синій — дипломатичні автомобілі;

чорний — авто військових;

білий — приватні авто;

жовтий — звичайні автомобілі.

