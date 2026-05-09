Від трамваїв до авто: який вигляд має транспорт в КНДР

Від трамваїв до авто: який вигляд має транспорт в КНДР

Дата публікації: 9 травня 2026 22:57
Транспорт в КНДР: на чому пересуваються по місту жителі (фото)
Транспорт в КНДР. Фото: Korea Konsult. Колаж: Новини.LIVE

Північна Корея — найізольованіша країна світу. Попри це, транспортна система КНДР має свої унікальні особливості. Корейці здебільшого користуються громадським транспортом, власні авто — це про рідкість та розкіш.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на Korea Konsult.

Громадський транспорт в КНДР

Оскільки нафта, що імпортується в країну, здебільшого виділяється для потреб армії, основними видами громадського транспорту в Пхеньяні є тролейбуси, трамваї та метро. 

У місті експлуатуються як тролейбуси та трамваї місцевого виробництва, так і імпортні. До повної ізоляції КНДР закуповувала цей транспорт в Європі та Китаї.

Тролейбус
Тролейбус на площі у Північній Кореї. Фото: Korea Konsult

Світлофори у Пхеньяні — рідкість. Рух транспорту регулюють регулювальниці. Їх робочий день починається о 6-й ранку та завершується після 10-ї вечора.

Регулювальниці у Північній Кореї. Фото: Korea Konsult

В Пхеньяні приватні автівки є рідкістю. Номерні знаки можуть зустрічаються чотирьох кольорів:

  • синій — дипломатичні автомобілі;
  • чорний — авто військових;
  • білий — приватні авто;
  • жовтий — звичайні автомобілі.
Таксі
Таксі у Північній Кореї. Фото: Korea Konsult

Раніше Новини.LIVE розповідали про найглибші станції в метро КНДР. Довгий час більшість станції були закриті для пасажирів. Справа в тому, що підземка будувала не лише як транспортна артерія міста, а й як укриття, де можна заховатися під час авіаційних та ядерних ударів. 

Також Новини.LIVE показували, як виглядають станції та скільки коштує поїздка в метро Північної Кореї. Цікаво, що на майже кожній станції встановлені статуї та портрети лідерів країни. У вагонах поїздів висять портрети корейських диктаторів Кім Ір Сена і Кім Чен Іра.

Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Анна Куделюк
