Транспорт в КНДР: на чому пересуваються по місту жителі (фото)

Від трамваїв до авто: який вигляд має транспорт в КНДР
Північна Корея — найізольованіша країна світу. Попри це, транспортна система КНДР має свої унікальні особливості. Корейці здебільшого користуються громадським транспортом, власні авто — це про рідкість та розкіш.
Про це пише Новини.LIVE з посиланням на Korea Konsult.
Громадський транспорт в КНДР
Оскільки нафта, що імпортується в країну, здебільшого виділяється для потреб армії, основними видами громадського транспорту в Пхеньяні є тролейбуси, трамваї та метро.
У місті експлуатуються як тролейбуси та трамваї місцевого виробництва, так і імпортні. До повної ізоляції КНДР закуповувала цей транспорт в Європі та Китаї.
Світлофори у Пхеньяні — рідкість. Рух транспорту регулюють регулювальниці. Їх робочий день починається о 6-й ранку та завершується після 10-ї вечора.
В Пхеньяні приватні автівки є рідкістю. Номерні знаки можуть зустрічаються чотирьох кольорів:
- синій — дипломатичні автомобілі;
- чорний — авто військових;
- білий — приватні авто;
- жовтий — звичайні автомобілі.
