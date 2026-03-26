Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Самые глубокие станции КНДР: локация с самой секретной подземкой мира

Самые глубокие станции КНДР: локация с самой секретной подземкой мира

Ua ru
Дата публикации 26 марта 2026 07:32
Вход в стнации метро в Северной Корее. Фото: youngpioneertours.com

В столице Северной Кореи Пхеньяне расположен не только самый глубокий метрополитен в мире, но и один из самых секретных. Долгое время здесь были открыты для пассажиров лишь несколько станций, а схемы подземки хранится под строгой секретностью.

Новини.LIVE расскажут о северокорейском метрополитене подробнее.

Самое секретное метро в мире

Метрополитен в Пхеньяне насчитывает 17 станций, которые простираются на двух путях, общей длиной 22 километра. Линия Чоллима проходит с севера на юг, и линия Хёксин — с востока на запад.

Подземка была открыта 9 сентября 1973 года и стала первым метрополитеном на Корейском полуострове.

Его станции являются одними из самых глубоких в мире. Они расположены на глубине примерно 100-120 метров под землей.

Метрополитен строился не только как транспортная артерия города, но и как укрытие, где можно спрятаться в случае авиационных и ядерных ударов. Неподалеку станции "Чонсин" расположен музей, посвященный истории строительства метро.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Билет в метро стоит копейки — 100 северокорейских вон, что эквивалентно 0,07 доллара США или 0,062 евро (примерно 3 гривны). Вход осуществляется через турникеты по жетонам или бумажными билетами с магнитной лентой.

Метро в Пхеньяне является самым секретным в мире, до 2014 года для пассажиров было доступно только 2 станции, сейчас ограниченно открыты все 17 станций. В частности, для пассажиров закрыты депо, служебные помещения, а также часть переходов.

Ранее Новини.LIVE писали о самой глубокой станции метро в мире. Она расположена в Китае на глубине 116 метров под поверхностью земли, что эквивалентно 40 этажам.

Пассажирам приходится преодолевать восемь эскалаторов, чтобы добраться до поездов. Во время спуска у пассажиров может закладывать уши из-за резкого изменения давления. Однако есть альтернатива — лифт, спуск на котором занимает всего 53 секунды.

Также Новини.LIVE рассказывали об одной из самых красивых станций метро в мире. Ее дизайн вдохновлен морем и светом, а визитной карточкой является "Crater de Luz" — большая коническая инсталляция, пропускающая естественный свет. Она украшена мозаикой в голубых и серебряных оттенках, напоминающей подводный мир.

КНДР транспорт метрополитен
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации