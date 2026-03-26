Самые глубокие станции КНДР: локация с самой секретной подземкой мира

Вход в стнации метро в Северной Корее. Фото: youngpioneertours.com

В столице Северной Кореи Пхеньяне расположен не только самый глубокий метрополитен в мире, но и один из самых секретных. Долгое время здесь были открыты для пассажиров лишь несколько станций, а схемы подземки хранится под строгой секретностью.

Самое секретное метро в мире

Метрополитен в Пхеньяне насчитывает 17 станций, которые простираются на двух путях, общей длиной 22 километра. Линия Чоллима проходит с севера на юг, и линия Хёксин — с востока на запад.

Подземка была открыта 9 сентября 1973 года и стала первым метрополитеном на Корейском полуострове.

Его станции являются одними из самых глубоких в мире. Они расположены на глубине примерно 100-120 метров под землей.

Метрополитен строился не только как транспортная артерия города, но и как укрытие, где можно спрятаться в случае авиационных и ядерных ударов. Неподалеку станции "Чонсин" расположен музей, посвященный истории строительства метро.

Билет в метро стоит копейки — 100 северокорейских вон, что эквивалентно 0,07 доллара США или 0,062 евро (примерно 3 гривны). Вход осуществляется через турникеты по жетонам или бумажными билетами с магнитной лентой.

Метро в Пхеньяне является самым секретным в мире, до 2014 года для пассажиров было доступно только 2 станции, сейчас ограниченно открыты все 17 станций. В частности, для пассажиров закрыты депо, служебные помещения, а также часть переходов.

