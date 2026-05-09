Транспорт

От трамваев до авто: как выглядит транспорт в КНДР

Дата публикации 9 мая 2026 22:57
Транспорт в КНДР: на чем передвигаются по городу жители (фото)
Транспорт в КНДР. Фото: Korea Konsult. Коллаж: Новини.LIVE

Северная Корея — самая изолированная страна мира. Несмотря на это, транспортная система КНДР имеет свои уникальные особенности. Корейцы в основном пользуются общественным транспортом, собственные авто — это о редкости и роскоши.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Korea Konsult.

Общественный транспорт в КНДР

Поскольку нефть, импортируемая в страну, в основном выделяется для нужд армии, основными видами общественного транспорта в Пхеньяне являются троллейбусы, трамваи и метро.

В городе эксплуатируются как троллейбусы и трамваи местного производства, так и импортные. До полной изоляции КНДР закупала этот транспорт в Европе и Китае.

Тролейбус
Троллейбус на площади в Северной Корее. Фото: Korea Konsult

Светофоры в Пхеньяне — редкость. Движение транспорта регулируют регулировщицы. Их рабочий день начинается в 6 утра и завершается после 10 вечера.

Регулировщицы в Северной Корее, фото: Korea Konsult

В Пхеньяне частные машины являются редкостью. Номерные знаки могут встречаются четырех цветов:

  • синий — дипломатические автомобили;
  • черный — авто военных;
  • белый — частные авто;
  • желтый — обычные автомобили.
Таксі
Такси в Северной Корее. Фото: Korea Konsult

Ранее Новини.LIVE рассказывали о самых глубоких станциях в метро КНДР. Долгое время большинство станций были закрыты для пассажиров. Дело в том, что подземка строилась не только как транспортная артерия города, но и как укрытие, где можно спрятаться во время авиационных и ядерных ударов.

Также Новини.LIVE показывали, как выглядят станции и сколько стоит поездка в метро Северной Кореи. Интересно, что почти на каждой станции установлены статуи и портреты лидеров страны. В вагонах поездов висят портреты корейских диктаторов Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.

Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
