Транспорт в КНДР: на чем передвигаются по городу жители (фото)

От трамваев до авто: как выглядит транспорт в КНДР
Северная Корея — самая изолированная страна мира. Несмотря на это, транспортная система КНДР имеет свои уникальные особенности. Корейцы в основном пользуются общественным транспортом, собственные авто — это о редкости и роскоши.
Общественный транспорт в КНДР
Поскольку нефть, импортируемая в страну, в основном выделяется для нужд армии, основными видами общественного транспорта в Пхеньяне являются троллейбусы, трамваи и метро.
В городе эксплуатируются как троллейбусы и трамваи местного производства, так и импортные. До полной изоляции КНДР закупала этот транспорт в Европе и Китае.
Светофоры в Пхеньяне — редкость. Движение транспорта регулируют регулировщицы. Их рабочий день начинается в 6 утра и завершается после 10 вечера.
В Пхеньяне частные машины являются редкостью. Номерные знаки могут встречаются четырех цветов:
- синий — дипломатические автомобили;
- черный — авто военных;
- белый — частные авто;
- желтый — обычные автомобили.
