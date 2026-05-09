Транспорт в КНДР: на чем передвигаются по городу жители (фото)

Северная Корея — самая изолированная страна мира. Несмотря на это, транспортная система КНДР имеет свои уникальные особенности. Корейцы в основном пользуются общественным транспортом, собственные авто — это о редкости и роскоши.

Общественный транспорт в КНДР

Поскольку нефть, импортируемая в страну, в основном выделяется для нужд армии, основными видами общественного транспорта в Пхеньяне являются троллейбусы, трамваи и метро.

В городе эксплуатируются как троллейбусы и трамваи местного производства, так и импортные. До полной изоляции КНДР закупала этот транспорт в Европе и Китае.

Светофоры в Пхеньяне — редкость. Движение транспорта регулируют регулировщицы. Их рабочий день начинается в 6 утра и завершается после 10 вечера.

В Пхеньяне частные машины являются редкостью. Номерные знаки могут встречаются четырех цветов:

синий — дипломатические автомобили;

черный — авто военных;

белый — частные авто;

желтый — обычные автомобили.

