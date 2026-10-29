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Головна Транспорт Від "червоної" гілки метро до "зеленої": у Києві запустять нові автобуси

Від "червоної" гілки метро до "зеленої": у Києві запустять нові автобуси

Ua ru
29 жовтня 2026 12:38
У Києві запустять нові автобусні маршрути-дублери метро: маршрут та розклад
Київський метрополітен. Фото: Новини.LIVE

Через закриття Південного мосту після удару РФ в Києві стався транспортний колапс. Люди вимушені добиратися на роботу на таксі за завищеними цінами. Щоб покращити ситуацію, відзавтра в столиці запускають нові автобусні маршрути-дублери метрополітену.

Про це повідомили в ГО "Пасажири Києва", передає Новини.LIVE.

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В Києві запускають нові автобусні маршрути-дублери метро

Зазначається, що зелену лінію продублює:

  • автобус 3М: Видубичі - Дарницький міст - Осокорки (6 випусків, піковий інтервал 11 хв);
  • автобус 22Тл: Либідська - Дарницький міст - Осокорки - Тростянецька (6 випусків, піковий інтервал 11 хв);
  • автобуси 22 (тепер - 22Тд) і 91 (тепер - 91Т) їздитимуть через Дарницький міст.

Червону лінію підземки продублює ще 2 нових маршрути за рахунок зменшення випуску на існуючому автобусі 1М:

  • автобус 1МД: Дарниця - Арсенальна - Палац спорту (5 випусків, піковий інтервал 22 хв);
  • автобус 1МА: Лісова - Арсенальна (5 випусків, піковий інтервал 20 хв);
  • випуск автобусу 1М зменшується на 8 од., піковий інтервал буде 21 хв.

За даними ГО, автобуси на нові маршрути заберуть з інших, здебільшого правобережних. Крім того, на 2 випуски менше буде на автобусі 114.

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Проте активісти додали, що все ще не зрозуміло, що владі міста заважає запустити дублери червоної лінії через Дніпровський узвіз або Новонаводницьку і не витрачати купу часу на "екскурсію" Печерськом.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в стінах київського метрополітену ховаються жителі та гості міста під час атак Росії. Громадяни мають право попросити у працівника метрополітену стілець, за необхідності також можна скористатися туалетом. На частині станцій облаштовані USB-роз’єми для заряджання мобільних пристроїв та інших гаджетів.

Також Новини.LIVE писали, що представники метро Києва відповіли, чи не отримували офіційних доручень щодо скасування безоплатного проїзду в метро під час "жовтої" тривоги. Проте наразі невідомо, чи напрацьовують столичні посадовці таке рішення та зміни нині.

Київ метро автобуси громадський транспорт станції метро
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк

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