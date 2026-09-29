Метро в Києві: що треба знати про безплатні послуги

Мати з дитиною ховається у київському метро. Фото: КП "Київський метрополітен"/Facebook

В період воєнного стану метрополітен в Києві працює як укриття. В його стінах ховаються тисячі киян та гостей міста під час атак Росії. Громадяни мають право попросити у працівника метрополітену стілець та за необхідності скористатися туалетом.

Про це у відповідь на запит Новини.LIVE розповіли у київському метрополітені.

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Безкоштовні туалети в метро Києва

Зазначається, що станції метрополітену проєктувались у різні роки згідно з чинними на той час Державними будівельними нормами, якими було передбачено спорудження та улаштування на етапі будівництва зблокованих або окремо розташованих санітарних вузлів, службових та призначених для потреб цивільного захисту під час укриття населення на станціях.

Зокрема, на всіх підземних станціях облаштовано 92 санітарні вузли для потреб цивільного захисту із загальною кількістю 469 санітарних кабін.

За час війни більшість санітарних вузлів на станціях були відремонтовані.

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В Київському метрополітені розповіли, що під час повітряної тривоги санітарні вузли для потреб цивільного захисту доступні для людей, які укриваються на станціях. Проте туалетами можна скористатися лише у супроводі працівників метрополітену — черговий персонал станцій під час повітряної тривоги перебуває на платформах.

Проте у звичайному режимі роботи метрополітену доступ до туалетів заборонений і неможливий — це обумовлено як безпековими міркуваннями, так і технічними особливостями.

Безкоштовні стільчики в метро

Під час тривоги пасажири на кожній станції можуть попрохати у чергового стільчики для сидіння. Зокрема, в рамках декількох пілотних проєктів, волонтерськими організаціями підприємству було надано сидіння різноманітних конструкцій для тимчасового розміщення людей на станціях метрополітену під час повітряної тривоги.

Безкоштовні USB-роз’єми для гаджетів на станціях

Повідомляється, що у Київському метрополітені облаштовані USB-роз’єми для заряджання мобільних пристроїв та інших гаджетів, зокрема на станціях:

"Академмістечко";

"Житомирська";

"Нивки";

"Берестейська";

"Героїв Дніпра";

"Мінська";

"Почайна";

"Тараса Шевченка";

"Деміївська";

"Голосіївська";

"Васильківська";

"Виставковий центр";

"Іподром";

"Теремки";

"Видубичі";

"Осокорки";

"Позняки";

"Харківська";

"Бориспільська".

Також на станціях є інформування громадян, які укриваються, наявними пристроями оповіщення, а також шляхом розміщення піктограм, евакуаційних знаків та іншої візуальної інформації.

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