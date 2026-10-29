В Киеве запустят новые автобусные маршруты, дублирующие линии метро: маршрут и расписание

Киевский метрополитен. Фото: Новини.LIVE

Из-за закрытия Южного моста после удара РФ в Киеве произошел транспортный коллапс. Люди вынуждены добираться до работы на такси по завышенным ценам. Чтобы улучшить ситуацию, со завтрашнего дня в столице запускают новые автобусные маршруты-дублеры метрополитена.

Об этом сообщили в общественной организации "Пассажиры Киева", передает Новини.LIVE.

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В Киеве запускают новые автобусные маршруты-дублеры метро

Отмечается, что зеленую линию продублирует:

автобус 3М: Выдубичи — Дарницкий мост — Осокорки (6 рейсов, пиковый интервал 11 мин);

автобус 22Тл: Лыбедская — Дарницкий мост — Осокорки — Тростянецкая (6 рейсов, пиковый интервал 11 мин);

автобусы 22 (теперь — 22Тд) и 91 (теперь — 91Т) будут курсировать через Дарницкий мост.

Красную линию метро продублируют еще 2 новых маршрута за счет сокращения количества рейсов на существующем автобусном маршруте 1М:

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автобус 1МД: Дарница — Арсенальная — Дворец спорта (5 рейсов, интервал в часы пик 22 мин);

автобус 1МА: Лесная — Арсенальная (5 рейсов, пиковый интервал 20 мин);

количество рейсов автобуса 1М сокращается на 8, пиковый интервал составит 21 мин.

По данным общественной организации, автобусы на новые маршруты будут перенаправлены с других, в основном правобережных. Кроме того, на 2 рейса меньше будет на автобусе 114.

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Однако активисты добавили, что до сих пор непонятно, что мешает городским властям запустить дублеры "красной линии" через Днепровский спуск или Новонаводницкую и не тратить кучу времени на "экскурсию" по Печерску.

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Ранее Новини.LIVE сообщали, что в стенах киевского метрополитена укрываются жители и гости города во время атак России. Граждане имеют право попросить у сотрудника метрополитена стул, при необходимости также можно воспользоваться туалетом. На части станций оборудованы USB-разъёмы для зарядки мобильных устройств и других гаджетов.

Также Новини.LIVE писали, что представители киевского метрополитена ответили, не получали ли они официальных поручений об отмене бесплатного проезда в метро во время "желтой" тревоги. Однако пока неизвестно, разрабатывают ли столичные чиновники такое решение и изменения в настоящее время.