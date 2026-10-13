Метро в Києві: чи доведеться пасажирам платити за проїзд під час жовтого рівня тривоги

Метро в Києві. Фото: Новини.LIVE

Нещодавно у ЗМІ почала ширитися інформація про те, що київський метрополітен стане платним під час "жовтої" тривоги. Представники столичної підземки пояснили, чи буде змінено правила найближчим часом.

Про це РБК-Україна повідомили у КП "Київський метрополітен", передають Новини.LIVE.

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Платний проїзд в метро Києва під час тривоги

Зазначається, що відповідно до протоколу Ради оборони Києва від 14 травня 2022 року № 10 забезпечують вільний і безоплатний прохід населення на станції для укриття під час тривоги.

Представники підприємства повідомили, що не отримували жодних офіційних доручень щодо скасування безоплатного проїзду в метро під час "жовтої" тривоги.

Проте в підземці не уточнили, чи посадовці обговорюють столичні посадовці таке рішення та не напрацьовують відповідні зміни.

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Нині в Києві 46 станції метрополітену працюють як укриття і під час будь-якого рівня повітряної тривоги жителі та гості міста можуть на них заховатися від російських атак.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чому червона гілка метро не працює під час жовтого рівня загрози. На відкритій ділянці поїзд у разі небезпеки може опинитися посеред відкритого простору, а евакуацію пасажирів ускладнює контактне обладнання під високою напругою. Між правим та лівим берегом продовжує курсувати громадський наземний транспорт.

Також Новини.LIVE писали, чи передбачені штрафи в метро Києва для пасажирів, які не поступаються своїм місцем людям з інвалідністю, ветеранам війни, людям похилого віку та вагітним. Пріоритетні місця не закріплені і на них може сидіти кожен, якщо вони вільні. Проте ситуація змінюється, якщо у вагон заходять пасажири, які потребують додаткового піклування.