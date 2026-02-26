Посадки за Полярним колом — що відомо про аеропорт Шпіцбергену

Найпівнічніший аеропорт Європи розташований на архіпелазі Шпіцберген. Фото: Lufttransport, Aviata. Колаж: Новини.LIVE

Найпівнічнішим аеропортом Європи з регулярними пасажирськими рейсами є Свальбард (Лонг'їр), (LYR), розташований на архіпелазі Шпіцберген у Норвегії. Це головний транспортний вузол, що з'єднує полярний архіпелаг з материковою Норвегією.



Основні факти про аеропорт

Розташований він на острові Західний Шпіцберген, Норвегія, за 5 км на північний захід від адміністративного центру острова, селища Лонг'їр.

Аеропорт працює цілий рік і забезпечує перевезення туристів, дослідників та місцевих мешканців з материка та назад.

З аеропорту Свальбард літають регулярні рейси переважно до Норвегії, міст Осло та Тромсе. Ці напрямки обслуговують авіакомпанії SAS і Norwegian. У сезон додаються чартерні перельоти до інших країн Європи.

За 2025 рік аеропорт обслужив приблизно 185 тисяч пасажирів.

Аеропорт на вічній мерзлоті

Перший аеропорт поблизу Лонг'їра був побудований під час Другої світової війни. Але до 1970-х через відсутність вогнів злітно-посадкової смуги польоти дозволялися лише в світлий час доби. Це перешкоджало польотам протягом полярної ночі у грудні, січні та лютому, коли сонце ніколи не сходить.

Будівництво терміналу аеропорту розпочалося в 1973 році. Його збудували прямо на вічній мерзлоті.

Особливості в'їзду до Шпіцбергена

Материкова Норвегія є частиною Шенгенської зони, але острів Шпіцберген до неї не входить. Проте, в аеропорту паспортний контроль не проводиться, хоча перевірки на виїзді здійснюються в норвезьких містах Тромсе чи Осло.

В аеропорту є 200 безкоштовних місць для паркування на відкритому повітрі. Також доступні таксі, оренда автомобілів та автобуси до Лонг'їра.

Що ще потрібно знати про незвичайні аеропорти

В центрі Європи, у австрійському місті Інсбрук, поміж гір розташований найнебезпечніший аеропорт Європи. Він знаходиться у Альпах, у вузькій долині, майже з усіх боків оточеною високими горами.

Кожні зліт та посадка в цьому аеропорту потребує додаткової підготовки пілотів і спеціального дозволу.

Повітряні судна знижуються до аеропорту між скелями, тому незначний відхил від заданої траєкторії одразу зменшує відстань до гір до мінімально допустимої межі.

До того ж, вітер у вузькій долині змінює напрямок без вираженої закономірності. Гірські потоки повітря генерують локальну турбулентність, тому рейси часто затримують або відправляють до запасних аеродромів.

Щороку через погодні чинники тут скасовують або перенаправляють десятки рейсів.

Світові авіаперевізники зараховують інсбруцький аеропорт до категорії C. Ця класифікація означає складні експлуатаційні умови й обов'язковий спецдопуск пілотів.

Раніше ми писали про те, на яку авіакомпанію найчастіше скаржаться пасажири. Виявилось, що європейський лоукостер Wizz Air став найпроблемнішою авіакомпанією за кількістю скарг у перерахунку на одного пасажира.

За останніми даними Управління цивільної авіації Великої Британії (CAA), перевізник випередив інший лоукост, Ryanair.

Ще ми писали про медкомісію для майбутніх стюардес — кого точно не візьмуть на роботу.

Проблеми із серцем — одна з головних причин відмови. Польоти означають навантаження на серцево-судинну систему, а у випадку надзвичайної ситуації бортпровідник має діяти швидко і без ризику для власного здоров’я.