Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Расположен в вечной мерзлоте — что известно о самом северном аэропорте

Расположен в вечной мерзлоте — что известно о самом северном аэропорте

Ua ru
Дата публикации 26 февраля 2026 17:09
Полеты за Полярный круг — что известно об аэропорте Свальбрад
Самый северный аэропорт Европы расположен на архипелаге Шпицберген. Фото: Lufttransport, Aviata. Коллаж: Новини.LIVE

Самым северным аэропортом Европы с регулярными пассажирскими рейсами является Свальбард (Лонгйир), (LYR), расположенный на архипелаге Шпицберген в Норвегии. Это главный транспортный узел, соединяющий полярный архипелаг с материковой Норвегией.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Lufttransport.

Реклама
Читайте также:

Основные факты об аэропорте

Расположен он на острове Западный Шпицберген, Норвегия, в 5 км к северо-западу от административного центра острова, поселка Лонгйир.

Аэропорт работает круглый год и обеспечивает перевозки туристов, исследователей и местных жителей с материка и обратно.

Из аэропорта Свальбард летают регулярные рейсы преимущественно в Норвегию, города Осло и Тромсе. Эти направления обслуживают авиакомпании SAS и Norwegian. В сезон добавляются чартерные перелеты в другие страны Европы.

За 2025 год аэропорт обслужил примерно 185 тысяч пассажиров.

Аэропорт на вечной мерзлоте

Первый аэропорт вблизи Лонгйира был построен во время Второй мировой войны. Но до 1970-х из-за отсутствия огней взлетно-посадочной полосы полеты разрешались только в светлое время суток. Это препятствовало полетам в течение полярной ночи в декабре, январе и феврале, когда солнце никогда не всходит.

Строительство терминала аэропорта началось в 1973 году. Его построили прямо на вечной мерзлоте.

Особенности въезда на Шпицберген

Материковая Норвегия является частью Шенгенской зоны, но остров Шпицберген в нее не входит. При этом в аэропорту паспортный контроль не проводится, хотя проверки на выезде осуществляются в норвежских городах Тромсе или Осло.

В аэропорту есть 200 бесплатных мест для парковки на открытом воздухе. Также доступны такси, аренда автомобилей и автобусы до Лонгйира.

Что еще нужно знать о необычных аэропортах

В центре Европы, в австрийском городе Инсбрук, среди гор расположен самый опасный аэропорт Европы. Он находится в Альпах, в узкой долине, почти со всех сторон окруженной высокими горами.

Каждые взлет и посадка в этом аэропорту требуют дополнительной подготовки пилотов и специального разрешения.

Воздушные суда снижаются к аэропорту между скалами, поэтому незначительное отклонение от заданной траектории сразу уменьшает расстояние до гор до минимально допустимого предела.

К тому же, ветер в узкой долине меняет направление без выраженной закономерности. Горные потоки воздуха генерируют локальную турбулентность, поэтому рейсы часто задерживают или отправляют на запасные аэродромы.

Каждый год из-за погодных факторов здесь отменяют или перенаправляют десятки рейсов.

Мировые авиаперевозчики относят инсбрукский аэропорт к категории C. Эта классификация означает сложные эксплуатационные условия и обязательный спецдопуск пилотов.

Ранее мы писали о том, на какую авиакомпанию чаще всего жалуются пассажиры. Оказалось, что европейский лоукостер Wizz Air стал самой проблемной авиакомпанией по количеству жалоб в пересчете на одного пассажира.

По последним данным Управления гражданской авиации Великобритании (CAA), перевозчик опередил другой лоукост, Ryanair.

Еще мы писали о медкомиссии для будущих стюардесс — кого точно не возьмут на работу.

Проблемы с сердцем — одна из главных причин отказа. Полеты означают нагрузку на сердечно-сосудистую систему, а в случае чрезвычайной ситуации бортпроводник должен действовать быстро и без риска для собственного здоровья.

аэропорты путешествие Норвегия самолеты пассажиры
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации