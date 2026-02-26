Полеты за Полярный круг — что известно об аэропорте Свальбрад

Самый северный аэропорт Европы расположен на архипелаге Шпицберген. Фото: Lufttransport, Aviata. Коллаж: Новини.LIVE

Самым северным аэропортом Европы с регулярными пассажирскими рейсами является Свальбард (Лонгйир), (LYR), расположенный на архипелаге Шпицберген в Норвегии. Это главный транспортный узел, соединяющий полярный архипелаг с материковой Норвегией.

Основные факты об аэропорте

Расположен он на острове Западный Шпицберген, Норвегия, в 5 км к северо-западу от административного центра острова, поселка Лонгйир.

Аэропорт работает круглый год и обеспечивает перевозки туристов, исследователей и местных жителей с материка и обратно.

Из аэропорта Свальбард летают регулярные рейсы преимущественно в Норвегию, города Осло и Тромсе. Эти направления обслуживают авиакомпании SAS и Norwegian. В сезон добавляются чартерные перелеты в другие страны Европы.

За 2025 год аэропорт обслужил примерно 185 тысяч пассажиров.

Аэропорт на вечной мерзлоте

Первый аэропорт вблизи Лонгйира был построен во время Второй мировой войны. Но до 1970-х из-за отсутствия огней взлетно-посадочной полосы полеты разрешались только в светлое время суток. Это препятствовало полетам в течение полярной ночи в декабре, январе и феврале, когда солнце никогда не всходит.

Строительство терминала аэропорта началось в 1973 году. Его построили прямо на вечной мерзлоте.

Особенности въезда на Шпицберген

Материковая Норвегия является частью Шенгенской зоны, но остров Шпицберген в нее не входит. При этом в аэропорту паспортный контроль не проводится, хотя проверки на выезде осуществляются в норвежских городах Тромсе или Осло.

В аэропорту есть 200 бесплатных мест для парковки на открытом воздухе. Также доступны такси, аренда автомобилей и автобусы до Лонгйира.

Что еще нужно знать о необычных аэропортах

В центре Европы, в австрийском городе Инсбрук, среди гор расположен самый опасный аэропорт Европы. Он находится в Альпах, в узкой долине, почти со всех сторон окруженной высокими горами.

Каждые взлет и посадка в этом аэропорту требуют дополнительной подготовки пилотов и специального разрешения.

Воздушные суда снижаются к аэропорту между скалами, поэтому незначительное отклонение от заданной траектории сразу уменьшает расстояние до гор до минимально допустимого предела.

К тому же, ветер в узкой долине меняет направление без выраженной закономерности. Горные потоки воздуха генерируют локальную турбулентность, поэтому рейсы часто задерживают или отправляют на запасные аэродромы.

Каждый год из-за погодных факторов здесь отменяют или перенаправляют десятки рейсов.

Мировые авиаперевозчики относят инсбрукский аэропорт к категории C. Эта классификация означает сложные эксплуатационные условия и обязательный спецдопуск пилотов.

