Полеты за Полярный круг — что известно об аэропорте Свальбрад

Расположен в вечной мерзлоте — что известно о самом северном аэропорте
Самым северным аэропортом Европы с регулярными пассажирскими рейсами является Свальбард (Лонгйир), (LYR), расположенный на архипелаге Шпицберген в Норвегии. Это главный транспортный узел, соединяющий полярный архипелаг с материковой Норвегией.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Lufttransport.
Основные факты об аэропорте
Расположен он на острове Западный Шпицберген, Норвегия, в 5 км к северо-западу от административного центра острова, поселка Лонгйир.
Аэропорт работает круглый год и обеспечивает перевозки туристов, исследователей и местных жителей с материка и обратно.
Из аэропорта Свальбард летают регулярные рейсы преимущественно в Норвегию, города Осло и Тромсе. Эти направления обслуживают авиакомпании SAS и Norwegian. В сезон добавляются чартерные перелеты в другие страны Европы.
За 2025 год аэропорт обслужил примерно 185 тысяч пассажиров.
Аэропорт на вечной мерзлоте
Первый аэропорт вблизи Лонгйира был построен во время Второй мировой войны. Но до 1970-х из-за отсутствия огней взлетно-посадочной полосы полеты разрешались только в светлое время суток. Это препятствовало полетам в течение полярной ночи в декабре, январе и феврале, когда солнце никогда не всходит.
Строительство терминала аэропорта началось в 1973 году. Его построили прямо на вечной мерзлоте.
Особенности въезда на Шпицберген
Материковая Норвегия является частью Шенгенской зоны, но остров Шпицберген в нее не входит. При этом в аэропорту паспортный контроль не проводится, хотя проверки на выезде осуществляются в норвежских городах Тромсе или Осло.
В аэропорту есть 200 бесплатных мест для парковки на открытом воздухе. Также доступны такси, аренда автомобилей и автобусы до Лонгйира.
Что еще нужно знать о необычных аэропортах
В центре Европы, в австрийском городе Инсбрук, среди гор расположен самый опасный аэропорт Европы. Он находится в Альпах, в узкой долине, почти со всех сторон окруженной высокими горами.
Каждые взлет и посадка в этом аэропорту требуют дополнительной подготовки пилотов и специального разрешения.
Воздушные суда снижаются к аэропорту между скалами, поэтому незначительное отклонение от заданной траектории сразу уменьшает расстояние до гор до минимально допустимого предела.
К тому же, ветер в узкой долине меняет направление без выраженной закономерности. Горные потоки воздуха генерируют локальную турбулентность, поэтому рейсы часто задерживают или отправляют на запасные аэродромы.
Каждый год из-за погодных факторов здесь отменяют или перенаправляют десятки рейсов.
Мировые авиаперевозчики относят инсбрукский аэропорт к категории C. Эта классификация означает сложные эксплуатационные условия и обязательный спецдопуск пилотов.
