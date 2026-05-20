Главная Транспорт Важен возраст: Укрзализныця поставила точку в вопросе детских вагонов

Дата публикации 20 мая 2026 10:38
Поездка с УЗ: до какого возраста маленькие украинцы имеют право ездить в детских вагонах
Маленькая украинка путешествует поездом УЗ. Фото: Укрзализныця/Facebook

Летом 2024 Укрзализныця запустила первые детские вагоны поезда №15/16 Харьков — Ясиня. Они были созданы для более комфортных поездок маленьких украинцев и их родителей. В УЗ ответили, могут ли в таких вагонах ездить подростки в возрасте 14 лет.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение в соцсети Threads.

Ограничения поездок в детских вагонах Укрзализныци

Одна из пассажирок поинтересовалась у перевозчика, почему невозможно приобрести билет в детский вагон УЗ на поезд Одесса-Львов для ребенка 14 лет, который путешествует самостоятельно.

"Мы хотели приобрести билет в детский вагон — чтобы ребенку было спокойнее и безопаснее в дороге. В 14 лет ребенок все еще является несовершеннолетним, и в подобных ситуациях возможность ехать именно в детском вагоне была бы очень важной для безопасности и комфорта", — подчеркнула пассажирка.

В Укрзализныце ответили, что согласно статье 6 Семейного кодекса Украины, малолетним ребенком считается ребенок до достижения им 14 лет.

В то же время в соответствии с украинским законодательством детские вагоны предназначены прежде всего для перевозки пассажиров именно с детьми.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, почему украинцам недоступны некоторые вагоны УЗ на международные направления. В частности, нельзя приобрести места в вагонах 2,6,8 поезда 009К Киев-Будапешт. Перевозчик назвал причину.

Также Новини.LIVE писали, за что можно получить штраф в поездах Укрзализныци. В частности, за безбилетный проезд пассажир будет оштрафован на сумму в десятикратном размере. Также в вагонах нельзя курить и выбрасывать мусор в окно.

Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Анна Куделюк
