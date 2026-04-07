Квитки на потяги УЗ Інтерсіті та Інтерсіті+: як заощаджувати пасажирам

Пасажири мандрують потягами Укрзалізниці.

Мандрувати потягами не лише зручно, а й більш вигідно. Крім того, Укрзалізниця дає можливість пасажирам ще й заощадити на квитках. Так, у деякі дні тижня перевізник знижує вартість квитків на певні потяги.

Знижки на потяги Інтерсіті та Інтерсіті+

Компанія пропонує спеціальні знижки для пасажирів у рамках програми лояльності. Залежно від дня тижня відправки потяга можна зекономити до 15% на одному квитку.

На Інтерсіті вигідно купувати квитки з відправленням у вівторок та середу. Так можна заощадити 10% на кожному посадковому талоні. Вона поширюється як на І, так і II клас.

На потягах Інтерсіті+ можна заощадити, якщо придбати квитки якомога раніше. Так, на квитки придбані за 15-20 діб діє 10% знижка. В той же час за 2-4 доби ціни на квитки зростуть на 10%, а за 24 години до відправки — на 15%. Проте знижки діють лише на плацкартну вартість квитка.

Читайте також:

10% знижки у потяги Інтерсіті+ у вагони І класу діють у середу та суботу, а у вагони ІІ класу — по четвергах та суботах. Найбільш вигідно купувати квитки у вагони І класу Інтерсіті+ у вівторок. Перевізник надає максимальну знижку — 15%.

Крім того, заощадити на квитках Інтерсіті+ можна одразу купуючи знижки туди-назад. Компанія надає знижку 10%. Знижки діють на повну вартість квитка.

Пасажири також можуть накопичувати бонуси за купівлю квитків на Інтерсіті+ I класу, для цього потрібно стати учасником бонусної програмі на сайті "Укрзалізниці". Бонуси нараховуються за кожні витрачені 10 гривень, їх баланс зручно відстежувати у додатку перевізника.

Програма лояльності від УЗ.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як Укрзалізниця контролює, щоб після евакуації серед поля на свої місця повернулись всі пасажири. Поїзна бригада перераховує усіх пасажирів згідно документу про заселеність поїзда та передає начальнику поїзда. Той у свою чергу дає команду машиністу відправлятись далі, якщо немає обмежень з боку поїзного диспетчера.

Також Новини.LIVE писали, що вже влітку 2026 року пасажири зможуть дістатись до Болгарії прямим потягом. Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, що нині активно ведуться роботи щодо запуску пасажирського залізничного сполучення Україна – Болгарія через Румунію. Крім того, на кордоні з Болгарією можуть впровадити електронні черги.