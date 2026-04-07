Билеты на поезда УЗ Интерсити и Интерсити+: как экономить пассажирам

Пассажиры путешествуют поездами Укрзализныци.

Путешествовать поездами не только удобно, но и более выгодно. Кроме того, Укрзализныця дает возможность пассажирам еще и сэкономить на билетах. Так, в некоторые дни недели перевозчик снижает стоимость билетов на определенные поезда.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт перевозчика.

Скидки на поезда Интерсити и Интерсити+

Компания предлагает специальные скидки для пассажиров в рамках программы лояльности. В зависимости от дня недели отправки поезда можно сэкономить до 15% на одном билете.

На Интерсити выгодно покупать билеты с отправлением во вторник и среду. Так можно сэкономить 10% на каждом посадочном талоне. Она распространяется как на I, так и II класс.

На поездах Интерсити+ можно сэкономить, если приобрести билеты как можно раньше. Так, на билеты приобретенные за 15-20 суток действует 10% скидка. В то же время за 2-4 суток цены на билеты вырастут на 10%, а за 24 часа до отправки — на 15%. Однако скидки действуют только на плацкартную стоимость билета.

Читайте также:

10% скидки в поезда Интерсити+ в вагоны I класса действуют в среду и субботу, а в вагоны II класса — по четвергам и субботам. Наиболее выгодно покупать билеты в вагоны I класса Интерсити+ во вторник. Перевозчик предоставляет максимальную скидку — 15%.

Кроме того, сэкономить на билетах Интерсити+ можно сразу покупая скидки туда-обратно. Компания предоставляет скидку 10%. Скидки действуют на полную стоимость билета.

Пассажиры также могут накапливать бонусы за покупку билетов на Интерсити+ I класса, для этого нужно стать участником бонусной программы на сайте "Укрзализныци". Бонусы начисляются за каждые потраченные 10 гривен, их баланс удобно отслеживать в приложении перевозчика.

Программа лояльности от УЗ.

