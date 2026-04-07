Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Важен день недели: как не переплачивать за билеты УЗ на Интерсити

Ua ru
Дата публикации 7 апреля 2026 10:37
Билеты на поезда УЗ Интерсити и Интерсити+: как экономить пассажирам
Пассажиры путешествуют поездами Укрзализныци. Фото: Новини.LIVE

Путешествовать поездами не только удобно, но и более выгодно. Кроме того, Укрзализныця дает возможность пассажирам еще и сэкономить на билетах. Так, в некоторые дни недели перевозчик снижает стоимость билетов на определенные поезда.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт перевозчика.

Скидки на поезда Интерсити и Интерсити+

Компания предлагает специальные скидки для пассажиров в рамках программы лояльности. В зависимости от дня недели отправки поезда можно сэкономить до 15% на одном билете.

На Интерсити выгодно покупать билеты с отправлением во вторник и среду. Так можно сэкономить 10% на каждом посадочном талоне. Она распространяется как на I, так и II класс.

На поездах Интерсити+ можно сэкономить, если приобрести билеты как можно раньше. Так, на билеты приобретенные за 15-20 суток действует 10% скидка. В то же время за 2-4 суток цены на билеты вырастут на 10%, а за 24 часа до отправки — на 15%. Однако скидки действуют только на плацкартную стоимость билета.

Читайте также:

10% скидки в поезда Интерсити+ в вагоны I класса действуют в среду и субботу, а в вагоны II класса — по четвергам и субботам. Наиболее выгодно покупать билеты в вагоны I класса Интерсити+ во вторник. Перевозчик предоставляет максимальную скидку — 15%.

Кроме того, сэкономить на билетах Интерсити+ можно сразу покупая скидки туда-обратно. Компания предоставляет скидку 10%. Скидки действуют на полную стоимость билета.

Пассажиры также могут накапливать бонусы за покупку билетов на Интерсити+ I класса, для этого нужно стать участником бонусной программы на сайте "Укрзализныци". Бонусы начисляются за каждые потраченные 10 гривен, их баланс удобно отслеживать в приложении перевозчика.

- фото 1
Программа лояльности от УЗ. Фото: uz.gov.ua

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как Укрзализныця контролирует, чтобы после эвакуации среди поля на свои места вернулись все пассажиры. Поездная бригада перечисляет всех пассажиров согласно документу о заселенности поезда и передает начальнику поезда. Тот в свою очередь дает команду машинисту отправляться дальше, если нет ограничений со стороны поездного диспетчера.

Также Новини.LIVE писали, что уже летом 2026 года пассажиры смогут добраться до Болгарии прямым поездом. Вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, что сейчас активно ведутся работы по запуску пассажирского железнодорожного сообщения Украина — Болгария через Румынию. Кроме того, на границе с Болгарией могут внедрить электронные очереди.

Укрзализныця поезда экономия
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации