Потяг УЗ Київ — Варна: коли може відправитися перший потяг

Пасажирка їде в потязі УЗ.

У квітні віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба повідомив про роботу над відкриттям нового міжнародного маршруту Укрзалізниці. Він повідомив, що вже цього літа можливий запуск тестового маршруту Київ — Варна (Болгарія). Стало відомо, на якому етапі нині ведуться роботи із цим рейсом.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на допис УЗ у соцмережі Threads.

Потяг УЗ Київ-Варна

Одна з пасажирок поцікавилась у перевізника коли вже можна купити квитки на потяг до Болгарії, який буде розклад та скільки коштуватимуть квитки. Вже за кілька днів настане справжнє літо, а ця країна є однією з найдоступніших на Балканах для пляжного відпочинку.

В УЗ відповіли, що наразі питання запуску прямого сполучення до Болгарії перебуває не лише у площині технічної готовності залізниць.

"Укрзалізниця спільно з європейськими партнерами буквально "вигризає" можливість запуску рейсу та веде активні перемовини щодо графіка, ниток руху, прикордонних процедур і тарифів", — йдеться в повідомленні.

В компанії розповіли, що впровадження нового міжнародного маршруту є складним процесом, який залежить не лише від Укрзалізниці, а й від погоджень кількох країн. Там додали, що нині спостерігається політичний супротив окремих проросійських сил в Європі, яким невигідне розширення українського міжнародного сполучення.

Перевізник пообіцяв, що щойно всі погодження будуть отримані, одразу буде опубліковано розклад, вартість квитків та дату старту продажу.

