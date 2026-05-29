Поезд УЗ Киев - Варна: когда может отправиться первый поезд

Пассажирка едет в поезде УЗ.

В апреле вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба сообщил о работе над открытием нового международного маршрута Укрзализныци. Он сообщил, что уже этим летом возможен запуск тестового маршрута Киев-Варна (Болгария). Стало известно, на каком этапе сейчас ведутся работы с этим рейсом.

Поезд УЗ Киев-Варна

Одна из пассажирок поинтересовалась у перевозчика когда уже можно купить билеты на поезд в Болгарию, какое будет расписание и сколько будут стоить билеты. Уже через несколько дней наступит настоящее лето, а эта страна является одной из самых доступных на Балканах для пляжного отдыха.

В УЗ ответили, что сейчас вопрос запуска прямого сообщения в Болгарию находится не только в плоскости технической готовности железных дорог.

"Укрзализныця совместно с европейскими партнерами буквально "выгрызает" возможность запуска рейса и ведет активные переговоры относительно графика, ниток движения, пограничных процедур и тарифов", — говорится в сообщении.

В компании рассказали, что внедрение нового международного маршрута является сложным процессом, который зависит не только от Укрзализныци, но и от согласований нескольких стран. Там добавили, что сейчас наблюдается политическое сопротивление отдельных пророссийских сил в Европе, которым невыгодно расширение украинского международного сообщения.

Перевозчик пообещал, что как только все согласования будут получены, сразу будет опубликовано расписание, стоимость билетов и дату старта продаж.

