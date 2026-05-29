Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт В УЗ ответили, когда могут запустит новый поезд в Болгарию

В УЗ ответили, когда могут запустит новый поезд в Болгарию

Ua ru
Дата публикации 29 мая 2026 11:30
Поезд УЗ Киев - Варна: когда может отправиться первый поезд
Пассажирка едет в поезде УЗ. Фото: Укрзализныця. Коллаж: Новини.LIVE

В апреле вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба сообщил о работе над открытием нового международного маршрута Укрзализныци. Он сообщил, что уже этим летом возможен запуск тестового маршрута Киев-Варна (Болгария). Стало известно, на каком этапе сейчас ведутся работы с этим рейсом.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение УЗ в соцсети Threads.

Поезд УЗ Киев-Варна

Одна из пассажирок поинтересовалась у перевозчика когда уже можно купить билеты на поезд в Болгарию, какое будет расписание и сколько будут стоить билеты. Уже через несколько дней наступит настоящее лето, а эта страна является одной из самых доступных на Балканах для пляжного отдыха.

В УЗ ответили, что сейчас вопрос запуска прямого сообщения в Болгарию находится не только в плоскости технической готовности железных дорог.

"Укрзализныця совместно с европейскими партнерами буквально "выгрызает" возможность запуска рейса и ведет активные переговоры относительно графика, ниток движения, пограничных процедур и тарифов", — говорится в сообщении.

Читайте также:

В компании рассказали, что внедрение нового международного маршрута является сложным процессом, который зависит не только от Укрзализныци, но и от согласований нескольких стран. Там добавили, что сейчас наблюдается политическое сопротивление отдельных пророссийских сил в Европе, которым невыгодно расширение украинского международного сообщения.

Перевозчик пообещал, что как только все согласования будут получены, сразу будет опубликовано расписание, стоимость билетов и дату старта продаж.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, почему на некоторых рейсах Укрзализныци недоступен автовыкуп. Перевозчик вводит некоторые ограничения по сезонным или пиковых поездов, которые уже сформированы максимальным количеством вагонов, и технически невозможно добавить больше состава. Однако пассажиры могут включить оповещение в приложении об имеющихся свободных местах в вагоне.

Также Новини.LIVE писали, сколько стоит поездка из Киева в Варшаву на автобусе. Они оборудованы всеми комфортными условиями для поездки — Wi-Fi, кондиционером, экранами для просмотра кино, климат-контролем и даже туалетами. Цены сейчас стартуют от 2 143 гривен.

Укрзализныця путешествие поезда
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации