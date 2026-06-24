Квитки УЗ: чому зараз їх майже нереально придбати пасажирам

Квитки УЗ. Фото: Укрзалізниця/Facebook, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

В розпал літа купівля квитків на потяг Укрзалізниці перетворюється на випробування. Потяг мандрувати в рази комфортніше, ніж стояти у спеку на кордоні у автобусі. Перевізник пояснив, чому нині так важко викупити потрібні місця.

Про це розповіли представники УЗ в соцмережі Threads, передає Новини.LIVE.

Дефіцит квитків УЗ влітку

До перевізника звернулась пасажирка, яка поцікавилась чому нереально придбати квитки у вагони плацкарт. Вона поскаржилася, що через брак місць не може доїхати з дітьми у літній табір.

В УЗ пояснили, що квитків завжди менше, ніж бажаючих їх придбати. Зокрема, цього літа на деяких напрямках на одне місце претендують до шести пасажирів одночасно.

"Якби ми могли перевезти всіх охочих, для цього знадобилося б не близько 1500 вагонів, які сьогодні працюють у пасажирському русі, а майже 9000", — йдеться в повідомленні.

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В УЗ додали, що жоден завод не здатний побудувати таку кількість вагонів за кілька років, особливо у розпал війни. Перевізник порекомендував пасажирці скористатися автовикупом.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що квитки на поїзди до Польщі тимчасово зникли з продажу. Українці масово скаржаться на неможливість дістатися залізницею до сусідньої країни. В Укрзалізниці назвали причину цієї проблеми.

Також Новини.LIVE писали, на які міжнародні потяги не пустять без роздрукованих квитків. Посадковий документ мають право перевірити угорські та австрійські залізничники. Без нього можуть виникнути проблеми за кордоном.