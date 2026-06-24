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Главная Транспорт В УЗ объяснили, почему сейчас крайне сложно купить билеты на поезд

В УЗ объяснили, почему сейчас крайне сложно купить билеты на поезд

Ua ru
Дата публикации 24 июня 2026 10:37
Билеты УЗ: почему сейчас пассажирам практически невозможно их приобрести
Билеты УЗ. Фото: Укрзализныця/Facebook, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

В разгар лета покупка билетов на поезд Укрзализныци превращается в настоящее испытание. Путешествовать на поезде в разы комфортнее, чем стоять в жару на границе в автобусе. Перевозчик объяснил, почему сейчас так сложно купить нужные места.

Об этом рассказали представители УЗ в соцсети Threads, передает Новини.LIVE.

Дефицит билетов УЗ летом

К перевозчику обратилась пассажирка, которая поинтересовалась, почему невозможно приобрести билеты в вагоны плацкарт. Она пожаловалась, что из-за нехватки мест не может доехать с детьми в летний лагерь.

В УЗ объяснили, что билетов всегда меньше, чем желающих их приобрести. В частности, этим летом на некоторых направлениях на одно место претендуют до шести пассажиров одновременно.

"Если бы мы могли перевезти всех желающих, для этого потребовалось бы не около 1500 вагонов, которые сегодня работают в пассажирском движении, а почти 9000", — говорится в сообщении.

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В УЗ добавили, что ни один завод не способен построить такое количество вагонов за несколько лет, особенно в разгар войны. Перевозчик порекомендовал пассажирке воспользоваться автовыкупом.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что билеты на поезда в Польшу временно исчезли из продажи. Украинцы массово жалуются на невозможность добраться по железной дороге в соседнюю страну. В "Укрзализныце" назвали причину этой проблемы.

Также Новини.LIVE писали, на какие международные поезда не пустят без распечатанных билетов. Посадочный документ имеют право проверить венгерские и австрийские железнодорожники. Без него могут возникнуть проблемы за границей.

Укрзализныця путешествие поезда
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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