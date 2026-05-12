Подорож УЗ: чи можна відновити втарчений паперовий квиток

Пасажири їдуть у потязі УЗ.

Українці часто подорожують потягами Укрзалізниці. Проте пасажири не завжди купують квитки онлайн — через застосунок чи сайт. Перевізник пояснив, чи є шанс відновити посадковий талон, якщо ви купували його у касі та загубили.

Одна з користувачок мережі поцікавилась у перевізника, чи можна відновити квиток на рейс Львів-Дніпро, якщо його було придбано у касі. Пасажирка втратила гаманець разом з посадковим документом.

В УЗ пояснили, що відповідно до Правил перевезень пасажирів залізничним транспортом України, затвердженими наказом Міністерства транспорту та зв’язку України №1196 від 27.12.2006, відновлення втрачених або викрадених проїзних документів, оформлених у касі на бланку суворої звітності, не передбачене.

Перевізник додав, що через неможливість перевірити, чи не був квиток же використаний або переданий іншій особі, він повторно не видається.

В компанії порекомендували пасажирам купувати електронні, а не паперові квитки — їх можна повторно завантажити в застосунку або на електронній пошті.

Деякі користувачі закликали перевізника переглянути правила, адже вони були прийняті 20 років тому і відверто застаріли.

Інші ж пасажири заспокоїли та запевнили, що у провідників у планшеті зберігається уся інформація і навіть у випадку втрати квитку — мандрівника пустять у потяг.

