Поверенння квитків УЗ: які збори вираховують з вартості посадкового талону

На початку травня 2026 року Укрзалізниця запровадила нові правила повернення квитків. Найбільшу суму компенсації отримають пасажири, які повернули посадковий талон за 15-20 днів до відправлення. Проте перевізник вираховує частину суми на деякі збори.

Правила повернення квитків УЗ

Одна з пасажирок поцікавилася у перевізника, чому при здачі квитків за понад 20 днів на картку повертається не повна сума, сплачена за них.

"Все за 21 день. Укрзалізниця говорить, що в такі терміни повернення 100%, але повернулось далеко не 100%", — поскаржилася користувачка.

В УЗ пояснили, що у правилах зазначається про 100% повернення вартості перевезення та плацкарти.

В той же час, поверненню не підлягають окремі комісійні, сервісні збори та платежі за оформлення/повернення квитка. Ці суми вираховувалися і до запровадження змін.

Саме через стягнення додаткових зборів фактична сума повернення може бути меншою за сплачену вартість квитка.

Користувачі у коментарях зазначають, що зазвичай сума вирахувань складає в середньому 60 гривень.

