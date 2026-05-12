Путешествие УЗ: можно ли восстановить испорченный бумажный билет

Пассажиры едут в поезде УЗ. Фото: Новини.LIVE/Юлия Ляхова

Украинцы часто путешествуют поездами Укрзализныци. Однако пассажиры не всегда покупают билеты онлайн — через приложение или сайт. Перевозчик объяснил, есть ли шанс восстановить посадочный талон, если вы покупали его в кассе и потеряли.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение УЗ в соцсети Threads.

Потеряли бумажный билет УЗ

Одна из пользовательниц сети поинтересовалась у перевозчика, можно ли восстановить билет на рейс Львов-Днепр, если он был приобретен в кассе. Пассажирка потеряла кошелек вместе с посадочным документом.

В УЗ объяснили, что в соответствии с Правилами перевозок пассажиров железнодорожным транспортом Украины, утвержденными приказом Министерства транспорта и связи Украины №1196 от 27.12.2006, восстановление утраченных или похищенных проездных документов, оформленных в кассе на бланке строгой отчетности, не предусмотрено.

Перевозчик добавил, что из-за невозможности проверить, не был ли билет же использован или передан другому лицу, он повторно не выдается.

В компании порекомендовали пассажирам покупать электронные, а не бумажные билеты - их можно повторно загрузить в приложении или на электронной почте.

Некоторые пользователи призвали перевозчика пересмотреть правила, ведь они были приняты 20 лет назад и откровенно устарели.

Другие же пассажиры успокоили и заверили, что у проводников в планшете сохраняется вся информация и даже в случае потери билета - путешественника пустят в поезд.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, должны ли пассажиры самостоятельно собирать и сдавать свою грязную постель. Оказалось, что проводник не может забирать белье с занятого места или требовать этого у пассажира в приказном тоне. В УЗ попросили пассажиров проявлять взаимное уважение и немного заранее до прибытия поезда освободить свое место, чтобы проводник мог забрать белье.

Также Новини.LIVE писали, почему при возврате билетов Укрзализныци на карту пассажиров возвращается не полная их стоимость. В частности, за более чем 20 дней до отправления пассажирам возвращается 100% возврата стоимости перевозки и плацкарты. При этом возврату не подлежат отдельные комиссионные, сервисные сборы и платежи за оформление/возврат билета.