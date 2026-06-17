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Головна Транспорт В УЗ відкрили голосування: який ще потяг може стати флагманським

В УЗ відкрили голосування: який ще потяг може стати флагманським

Ua ru
Дата публікації: 17 червня 2026 18:32
Подорож з УЗ: який потяг планує оновити найближчим часом
Пасажири мандрують в потязі Укрзалізниці. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова, Укрзалізниця. Колаж: Новини.LIVE

Попри війну та постійні атаки Росії Укрзалізниця продовжує оновлювати рухомий склад. Зокрема, перевізник розповів, який потяг заплановано модернізувати найближчим часом. В компанії також попрохали пасажирів нову назву для флагманського рейсу.

Про це розповіли представники УЗ в соцмережі Threads, передає Новини.LIVE.

Який потяг УЗ може стати флагманським

Одна з пасажирок поцікавилась у перевізника, чи не плануються ремонті роботи у вагонах потягу 097 Київ-Ковель. Пасажирка додала, що в ньому зараз не можливо комфортно їздити та відпочити, адже нічого не замінювалося ще з часів її студентства.

"Все гупає, грюкає, рипить, свистить [...]. Дорослій людині складно в таких умовах навіть подрімати, а я їду з дитиною", — написала користувачка.

В УЗ відповіли, що потяг 097 Київ-Ковель внесений в списки на оновлення. В компанії відкрили голосування за запропонували пасажирам обрати нову назви флагманського потяга, який присвоять рейсу після модернізації.

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Перевізник запропонував 4 варіанти: "Лісова пісня", "Світязь", "Волинь" чи "Шацькі озера".

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Укрзалізниця оновила літній розклад. Компанія додала аж 12 нових рейсів, прискорила 3 поїзди, продовжила до гір 4 маршрути, а також перетворила 8 денних потягів на щоденні. Проте квитки на додаткові рейси будуть з'являтися у продажу поступово.

Також Новини.LIVE писали, як можна заощаджувати на квитках Укрзалізниці. Мандрівниця розкрила, як не переплачувати не лише в потягах Інтерсіті, а й на міжнародних напрямках. За допомогою деяких лайфхаків інколи можна зекономити до 500 гривень.

Укрзалізниця подорож поїзди
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
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