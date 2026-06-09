Літній графік Укрзалізниці: 12 нових та 4 подовжені рейси

Пасажири подорожують потягом УЗ. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова

Національний перевізник "Укрзалізниця" оновила літній графік. Компанія адаптувала розклад потягів під сезонні запити пасажирів. Зокрема, було значно збільшено кількість рейсів на захід України.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці, передає Новини.LIVE.

Літній графік Укрзалізниці

Укрзалізниця повідомила, що оновлений літній графік набирає силу з 28 червня, проте квитки доступні відсьогодні.

Перевізник додав аж 12 нових рейсів, прискорив 3 поїзди, продовжив до гір 4 маршрути, а також перетворив 8 денних потягів на щоденні.

Зокрема, з 20 червня флагманський поїзд №1/2 "Єдність" Харків-Ворохта буде подовжено до Рахова. Він стане найдовшим залізничним маршрутом — 1325 км.

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Крім того, поїзд №55/56 Київ-Рахів, який раніше курсував через день — стане на літо щоденним.

Компанія також пришвидшила флагманський потяг "Сакура" Київ-Ужгород. Він відправлятиметься зі столиці о 23:28 (замість 17:41). Назад від прибуватиме до Києва о 06:09 (замість 09:58), а до Хмельницького — ще до опівночі.

Поїзд №113/114 Харків-Ужгород тепер курсуватиме через день, а рейс Харків-Ужгород №45/46 — змінить свій маршрут через Поділля, завдяки чому мешканці Вінниці, Хмельницького, Тернополя зможуть добратися до Закарпаття.

Укрзалізниця також продовжила рейси поїздів №137/138 Київ – Івано-Франківськ та №142/141 Чернігів – Івано-Франківськ до Ясіня.

Перевізник також додав низку нових потягів на літо:

нічний експрес №83/84 Дніпро — Мукачево;

денний поїзд №153/154 Дніпро — Одеса (по датах);

№157/158 Київ — Івано-Франківськ;

№210/209 Миколаїв — Івано-Франківськ (через день);

№229/230 Харків — Кременчук (з 29 червня).

В компанії попередили пасажирів, що квитки на літні рейси надходять у продаж поступово. Зокрема, деякі поїзди стануть доступними лише за кілька діб.

Раніше Новини.LIVE розповідали, з якого віку діти мають право самі мандрувати потягами Укрзалізниці. Перевізник підкреслив, що відповідно до українського законодавства відповідно до статті 6 Сімейного кодексу України, малолітньою дитиною вважається дитина до досягнення нею 14 років. Після цього віку вона вже може подорожувати самостійно.

Також Новини.LIVE писали, як отримати безплатні квитки на поїзди Укрзалізниці за програмою "3000 км Україною". Кількість доступних місць формується автоматично. Технічної можливості заздалегідь визначити або повідомити точну кількість квитків, які будуть доступні за програмою на конкретний поїзд або дату, немає.