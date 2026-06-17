Путешествие с УЗ: какой поезд планируется обновить в ближайшее время

В УЗ открыли голосование: какой ещё поезд может стать флагманским
Несмотря на войну и постоянные атаки со стороны России, Укрзализныця продолжает обновлять подвижной состав. В частности, перевозчик сообщил, какой поезд планируется модернизировать в ближайшее время. В компании также попросили пассажиров предложить новое название для флагманского рейса.
Об этом сообщили представители УЗ в соцсети Threads, передает Новини.LIVE.
Какой поезд УЗ может стать флагманским
Одна из пассажирок поинтересовалась у перевозчика, не планируются ли ремонтные работы в вагонах поезда 097 Киев-Ковель. Пассажирка добавила, что в нём сейчас невозможно комфортно ехать и отдохнуть, ведь ничего не менялось ещё со времён её студенчества.
"Всё стучит, грохочет, скрипит, свистит [...]. Взрослому человеку в таких условиях сложно даже вздремнуть, а я еду с ребёнком", — написала пользовательница.
В УЗ ответили, что поезд № 097 Киев-Ковель внесен в списки на обновление. В компании открыли голосование и предложили пассажирам выбрать новое название флагманского поезда, которое присвоят рейсу после модернизации.
Перевозчик предложил 4 варианта: "Лесная песня", "Свитязь", "Волынь" или "Шацкие озера".
Ранее Новини.LIVE сообщали, что Укрзализныця обновила летнее расписание. Компания добавила целых 12 новых рейсов, ускорила 3 поезда, продлила до гор 4 маршрута, а также превратила 8 дневных поездов в ежедневные. Однако билеты на дополнительные рейсы будут появляться в продаже постепенно.
Также Новини.LIVE писали, как можно сэкономить на билетах Укрзализныци. Путешественница рассказала, как не переплачивать не только в поездах Интерсити, но и на международных направлениях. С помощью некоторых лайфхаков иногда можно сэкономить до 500 гривен.