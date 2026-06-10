Подорож потягом: в УЗ попередили про дефіцит квитків та пояснили, що робити пасажирам

Пасажири в потязі Укрзалізниці. Фото: Новини.LIVE

Національний перевізник "Укрзалізниця" попередила пасажирів про те, що літо є піковим періодом і придбати квитки стає справжнім квестом. Зокрема, у середині червня компанія має 340 тисяч запитів на квитки і перевозить 80 пасажирів.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці, передає Новини.LIVE.

Як "урвати" квитки УЗ влітку

Перевізник попередив, що надалі попит на залізничні перевезення лише зростатиме — від 4 претендентів на 1 місце до 6-7 бажаючих на квиток.

В компанії пообіцяли, щотижнево звітувати про перевезення дитячих груп та військових, топових напрямках й фактичних можливостях.

"Протягом першого тижня залізницею подорожували 472 873 пасажирів, а рекордсменом став поїзд №104 Львів-Лозова — він перевіз понад 13 тисяч людей. Загалом планується, що протягом трьох місяців літа УЗ перевезе 7 млн пасажирів", — йдеться в повідомленні.

Читайте також:

Щоб "урвати" заповітні квитки в компанії порекомендували пасажирам заздалегідь планувати поїздку (старт продажу за 20 днів до дати виїзду), а також користуватися в додатку функцію автовикупу.

В УЗ також нагадали, що для військових й їхніх родин доступні квитки зі спецрезерву, їх треба бронювати через застосунок Армія+.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що квитки на поїзди до Польщі тимчасово зникли з продажу. Українці масово скаржаться на неможливість дістатися залізницею до сусідньої країни. В Укрзалізниці назвали причину цієї проблеми.

Також Новини.LIVE писали, що Укрзалізниця оновила літній розклад. Компанія додала аж 12 нових рейсів, прискорила 3 поїзди, продовжила до гір 4 маршрути, а також перетворила 8 денних потягів на щоденні. Проте квитки на додаткові рейси будуть з'являтися у продажу поступово.