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Главная Транспорт В УЗ рассказали, как пассажирам искать билеты в разгар сезона

В УЗ рассказали, как пассажирам искать билеты в разгар сезона

Ua ru
Дата публикации 10 июня 2026 11:43
Путешествие на поезде: в УЗ предупредили о дефиците билетов и объяснили, что делать пассажирам
Пассажиры в поезде "Укрзализныци". Фото: Новини.LIVE

Национальный перевозчик "Укрзализныця" предупредил пассажиров о том, что лето — пиковый период, и покупка билетов становится настоящим испытанием. В частности, в середине июня компания имеет 340 тысяч запросов на билеты и перевозит 80 пассажиров.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци, передает Новини.LIVE.

Как «ухватить» билеты УЗ летом

Перевозчик предупредил, что в дальнейшем спрос на железнодорожные перевозки будет только расти — от 4 претендентов на 1 место до 6-7 желающих на билет.

В компании пообещали еженедельно отчитываться о перевозках детских групп и военных, топовых направлениях и фактических возможностях.

"В течение первой недели по железной дороге путешествовали 472 873 пассажира, а рекордсменом стал поезд №104 Львов-Лозовая — он перевез более 13 тысяч человек. В целом планируется, что в течение трех летних месяцев УЗ перевезет 7 млн пассажиров", — говорится в сообщении.

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Чтобы "урвать" заветные билеты, в компании порекомендовали пассажирам заранее планировать поездку (старт продажи за 20 дней до даты отправления), а также пользоваться в приложении функцией автопокупки.

В УЗ также напомнили, что для военных и их семей доступны билеты из спецрезерва, их нужно бронировать через приложение Армия+.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что билеты на поезда в Польшу временно исчезли из продажи. Украинцы массово жалуются на невозможность добраться по железной дороге в соседнюю страну. В Укрзализныце назвали причину этой проблемы.

Также Новини.LIVE писали, что Укрзализныця обновила летнее расписание. Компания добавила целых 12 новых рейсов, ускорила 3 поезда, продлила до гор 4 маршрута, а также превратила 8 дневных поездов в ежедневные. Однако билеты на дополнительные рейсы будут появляться в продаже постепенно.

Укрзализныця путешествие поезда
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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