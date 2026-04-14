Подорож з УЗ: чи пустять у потяг з квитком, оформленим на чуже ім'я

Пасажири купують квитки на потяг в касі залізниці. Фото: Укрзалізниця/Facebook

Українці часто мандрують потягами Укрзалізниці — це зручно та вигідно, проте в пікові період буває непросто забронювати потрібні місця. Наші рідні та друзі часто намагаються допомогти нам і так само "полюють"за потрібними квитками. Проте варто знати певний нюанс, через який вас можуть не пустити до потягу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на відповідь УЗ у соцмережі Threads.

Чи завжди провідники УЗ перевіряють документи пасажири

Одна з пасажирок поцікавилась у перевізника, чи зможе вона сісти на потяг з Хмельницького до Львова із квитком, оформленим на ім'я подруги.

В УЗ відповіли, що через розбіжність даних у квитку та в паспорті пасажира виникнуть неприємності при перевірці документів. Проте в компанії не зазначили, чи буде пасажирці відмовлено у посадці.

Частина користувачів мережі зазначає, що провідники не кожного перевіряють документи при посадці, а в деяких випадках пасажирів пускали, якщо пред'являли cкриншот паспорту, на який було оформлено квиток.

В Укрзалізниці вже понад 3 роки працює низка інструментів для боротьби із перекупами. Зокрема, для купівлі квитків на популярні міжнародні напрямки пасажир має верифікуватися в "Дії", крім того платформа OLX блокує аферистів, які перепродають залізничні квитки.

Раніше Новини.LIVE розповіли, як можна заощаджувати на квитках Укрзалізниці. Досвідчена мандрівниця розкрила, як не переплачувати не лише в потягах Інтерсіті, а й на міжнародних напрямках. На них інколи можна заощадити до 500 гривень.

Також Новини.LIVE писали, як Укрзалізниця контролює, щоб після евакуації серед поля на свої місця повернулись всі пасажири. Поїзна бригада перераховує усіх пасажирів згідно документу про заселеність поїзда та передає начальнику поїзда. Той у свою чергу дає команду машиністу відправлятись далі, якщо немає обмежень з боку поїзного диспетчера.