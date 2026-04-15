Путешествие УЗ с животным за границу: где нужно покупать билеты на любимца

Собака путешествует с хозяином в поезде Укразализныци. Фото: Укразализныця/Facebook

Поездка с вашими четвероногими друзьями за пределы Украины — довольно ответственное дело. Необходимо подготовить документы и сделать прививки. Некоторые пассажиры переживают, нужно ли дополнительно покупать билет Укрзализныци на животное и пустят ли без него в вагон.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ответ УЗ в соцсети Threads.

Как купить билет на животное на международных рейсах УЗ

Пассажир рассказал, что планируется поездка на международном поезде 146Ш Чоп-Вена с большой собакой, весом 20 кг. Путешественники выкупили целое купе в 6 мест, чтобы не беспокоить других пассажиров.

Туристы заранее поинтересовались, проверяют ли венгерские и австрийские пограничники ветеринарные документы. Однако они уточнили у перевозчика, нужно ли покупать отдельный билет на собаку, если было предварительно выкуплено купе.

Дело в том, что в отличие от внутренних рейсов, на международных в приложении нельзя приобрести посадочные талоны на животное.

В УЗ ответили, что поезд 146Ш формирования Венгерской железной дороги, а потому приобрести билет на животное можно в международной билетной кассе.

