В УЗ пояснили, як формуються ціни на міжнародні рейси

Потягами Укрзалізниці українці можуть дістатися до 8 європейських країн. Більшість із цих рейсів навіть не вимагають пересадки. Проте у порівняні з внутрішніми рейсами квитки до Європи пасажирам обходяться не дешево.

Про те, як формуються ціни на міжнародні залізничні перевезення, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на відповідь УЗ у соцмережі Threads.

Ціни на квитки УЗ до Європи

Одна із мандрівниць поскаржилася на третю верхню полицю у міжнародних потягах. Інші користувачі мережі також почали скаржитися на те, що вимушені спати на дуже тісних місцях при тому, що сплатили за квитки не одну тисячу гривень.

В УЗ пояснили, що 3 полички — це габарит вагонів в країнах ЄС, тобто в них курсують такі ж потяги на далекомагістральних рейсах.

Перевізник також пояснив, що міжнародні тарифи прив'язані до курсу швейцарського франка. Крім того, з УЗ стягується окрема плата за користування інфраструктурою PKP Intercity.

"Це ж доступ до інфраструктури Польщі + Польська тяга локомотива, заправка там водою і так далі", — додали в УЗ.

Перевізник повідомив, що рейси з пересадками у польських містах Хелмі, Перемишлі та Раві-Руській обійдуться пасажирам трошки дешевше.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про те, які нині знижки діють для студентів на квитки Укрзалізниці.

Нині 50% знижки для студентів поширюються лише на вагон плацкарт та місця у вагонах Інтерсіті+ другого класу. Проте перевізник прибрав можливість зекономити у Київській кільцевій електричці.

Також Новини.LIVE писали, що Укрзалізниця і PKP Intercity уклали нову угоду. Вона поширюватиметься на міжнародні залізничні перевезення на території Польщі. Договір охоплює маршрути з Варшави, Перемишля та Хелма, а також міжнародні рейси між Києвом і Варшавою.

Часті питання

Як українцям придбати квитки на міжнародні потяги УЗ?

Придбати квитки за кордон пасажири можуть через офіційний додаток Укрзалізниці, сайт booking.uz.gov.ua, чат-боти в Viber або Telegram, а також через Приват24. Продаж квитків зазвичай відкривається за 20 днів до поїздки у період з 8 до 9 ранку.

Що входить у вартість квитка Укрзалізниці?

У вартість квитка входить питна вода та окріп в потязі, а також доступ до базових ліків з аптечки в купе провідника. Пасажири також без доплат можуть отримати ремені безпеки чи розігірти обід у мікрохвильовці.