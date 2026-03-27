Головна Транспорт 50% знижки для студентів 2026: потяги УЗ, на які поширюється вигода

Дата публікації: 27 березня 2026 10:12
Пасажири у вагоні Укрзалізниці. Фото: УЗ/Facebook

Студентський квиток дає можливість економити на певних видах транспорту. Ті, хто навчається у вузах та коледжах можуть зекономити мандруючи потягами Укрзалізниці. Проте знижки поширюються не на усі типи вагонів та поїзди.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на відповідь УЗ у соцмережі Threads. 

Знижки УЗ для студентів

Одна з користувачок мережі поцікавилась у перевізника, чи прибрали знижки на квитки за студентським. Дівчина не змогла зекономити на квитку на Київську кільцеву електричку. 

В Укрзалізниці відповіли, що нині 50% знижки для студентів діють лише на вагон плацкарт та місця у вагонах Інтерсіті+ другого класу.

Як повідомляли Новини.LIVE, що Укрзалізниця у розпал весни додала потяги. Перевізник також продовжив популярний рейс з Києва до Яремче та організував зручний трансфер до Татарова і Ворохти. Потяги курсують у визначені дати.

Читайте також:

Також Новини.LIVE писали, що Укрзалізниця надає послуги з перевезення авто. Завдяки такій можливості ви можете дістатися до місця призначення разом зі своєю "залізною ластівкою", не витрачаючи кошти на пальне.

Послуга особливо актуальна зараз, коли ціни на бензин та дизель ростуть зі швидкістю світла.

Часті питання

Як українцям купувати квитки на потяги Укрзалізниці?

Придбати квитки Укрзалізниці зручно через офіційний додаток Укрзалізниці, сайт booking.uz.gov.ua, чат-боти в Viber або Telegram, а також через Приват24. Електронний квиток з QR-кодом зберігається в кабінеті пасажири, його також можна скачати окремо на гаджет.

Продаж квитків зазвичай відкривається за 20 днів до поїздки у період з 8 до 9 ранку. 

Як здати квитки на потяг в Україні?

Пасажир може здати посадковий талон онлайн через платформу, де його було придбано, або у будь-якій залізничній касі. Чим раніше ви скасуєте подорож, тим більшу суму компенсує УЗ. Кошти повертаються на вашу банківську карту протягом 30 днів.

Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
