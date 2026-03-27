50% знижки для студентів 2026: потяги УЗ, на які поширюється вигода

Пасажири у вагоні Укрзалізниці. Фото: УЗ/Facebook

Студентський квиток дає можливість економити на певних видах транспорту. Ті, хто навчається у вузах та коледжах можуть зекономити мандруючи потягами Укрзалізниці. Проте знижки поширюються не на усі типи вагонів та поїзди.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на відповідь УЗ у соцмережі Threads.

Знижки УЗ для студентів

Одна з користувачок мережі поцікавилась у перевізника, чи прибрали знижки на квитки за студентським. Дівчина не змогла зекономити на квитку на Київську кільцеву електричку.

В Укрзалізниці відповіли, що нині 50% знижки для студентів діють лише на вагон плацкарт та місця у вагонах Інтерсіті+ другого класу.

Часті питання

Як українцям купувати квитки на потяги Укрзалізниці?

Придбати квитки Укрзалізниці зручно через офіційний додаток Укрзалізниці, сайт booking.uz.gov.ua, чат-боти в Viber або Telegram, а також через Приват24. Електронний квиток з QR-кодом зберігається в кабінеті пасажири, його також можна скачати окремо на гаджет.

Продаж квитків зазвичай відкривається за 20 днів до поїздки у період з 8 до 9 ранку.

Як здати квитки на потяг в Україні?

Пасажир може здати посадковий талон онлайн через платформу, де його було придбано, або у будь-якій залізничній касі. Чим раніше ви скасуєте подорож, тим більшу суму компенсує УЗ. Кошти повертаються на вашу банківську карту протягом 30 днів.