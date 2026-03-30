В УЗ объяснили, как формируются цены на международные рейсы

Поездами Укрзализныци украинцы могут добраться до 8 европейских стран. Большинство из этих рейсов даже не требуют пересадки. Однако по сравнению с внутренними рейсами билеты в Европу пассажирам обходятся не дешево.

О том, как формируются цены на международные железнодорожные перевозки, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ответ УЗ в соцсети Threads.

Цены на билеты УЗ в Европу

Одна из путешественниц пожаловалась на третью верхнюю полку в международных поездах. Другие пользователи сети также начали жаловаться на то, что вынуждены спать на очень тесных местах при том, что заплатили за билеты не одну тысячу гривен.

В УЗ объяснили, что 3 полочки — это габарит вагонов в странах ЕС, то есть в них курсируют такие же поезда на дальнемагистральных рейсах.

Перевозчик также пояснил, что международные тарифы привязаны к курсу швейцарского франка. Кроме того, с УЗ взимается отдельная плата за пользование инфраструктурой PKP Intercity.

"Это же доступ к инфраструктуре Польши + Польская тяга локомотива, заправка там водой и так далее", — добавили в УЗ.

Перевозчик сообщил, что рейсы с пересадками в польских городах Хелме, Перемышле и Раве-Русской обойдутся пассажирам немножко дешевле.

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, какие сейчас скидки действуют для студентов на билеты Укрзализныци.

Сейчас 50% скидки для студентов распространяются только на вагон плацкарт и места в вагонах Интерсити+ второго класса. Однако перевозчик убрал возможность сэкономить в Киевской кольцевой электричке.

Также Новини.LIVE писали, что Укрзализныця и PKP Intercity заключили новое соглашение. Оно будет распространяться на международные железнодорожные перевозки на территории Польши. Договор охватывает маршруты из Варшавы, Перемышля и Хелма, а также международные рейсы между Киевом и Варшавой.

Частые вопросы

Как украинцам приобрести билеты на международные поезда УЗ?

Купить билеты за границу пассажиры могут через официальное приложение Укрзализныци, сайт booking.uz.gov.ua, чат-боты в Viber или Telegram, а также через Приват24. Продажа билетов обычно открывается за 20 дней до поездки в период с 8 до 9 утра.

Что входит в стоимость билета Укрзализныци?

В стоимость билета входит питьевая вода и кипяток в поезде, а также доступ к базовым лекарствам из аптечки в купе проводника. Пассажиры также без доплат могут получить ремни безопасности или разогреть обед в микроволновке.