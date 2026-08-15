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Головна Транспорт В УЗ розповіли, чому в додатку показує різну вартість квитків

В УЗ розповіли, чому в додатку показує різну вартість квитків

Ua ru
Дата публікації: 15 серпня 2026 20:35
За яким алгоритмом відображається вартість квитків: пояснення УЗ
Потяг Укрзалізниця. Фото: Укрзалізниця/Facebook

Українці в розпал війни часто подорожують потягами Укрзалізниці. Квитки можна замовити та оплатити в пару кліків. Проте частину пасажирів дратує те, що ціни на квитки в додатку суттєво відрізняються.

Про те, як саме у результатах пошуку відображається вартість квитків пояснила пресслужба УЗ у соцмережі Threads, передає Новини.LIVE.

Ціни на квитки УЗ

Одна з пасажирок поскаржилася на начебто недостовірну інформацію в додатку Укрзалізниці. Вона додала 2 скриншоти — на одному з них ціна за одне місце у вагоні Люкс у потязі Одеса-Ужгород вартує в додатку перевізника 1669 гривень. На іншому скриншоті вартість в рази вища — 4378 гривень. 

Дівчина поцікавилась, чому так різко змінюється ціна, коли в додатку УЗ переходиш до вибору місць у вагоні.

В УЗ пояснили, що результатах пошуку пасажиру показується мінімальна доступна вартість, а вже при виборі конкретного місця — його фактичну ціну.

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Перевізник нагадав, що в поїздах діє диференціація вартості. Зокрема, ціна може залежати від дня тижня, календарного періоду, коефіцієнта фірмовості, класу вагона та конкретного місця.

Так, місця у вихідні та святкові дні зазвичай обходяться дорожче, ніж у будні.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що як діяти пасажирам УЗ, якщо в потязі не працює ні вентиляція, ні кондиціонери. Їздити в задушливому потязі влітку може бути небезпечним для людини. Мандрівникам варто вимагати дотримання своїх прав.

Також Новини.LIVE писали про те, як варто купувати квитки Укрзалізниці у пікові періоди. Зокрема, можна скористатися автовикупом і система придбає потрібні місця за вас. Проте він доступний не на усіх напрямках.

Укрзалізниця подорож поїзди
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк

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