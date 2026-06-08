Квитки Укрзалізниці: як придбати потрібні місця влітку

Квитки Укрзалізниці. Фото: Укрзалізниця/Facebook, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

В Україні стартував сезон літніх відпусток і придбати залізничні квитки на потрібний напрямок стало в рази важче. Крім того, Росія б'є по рухомому складу Укрзалізниці і потягів попри оновлення рухомого складу критично не вистачає. Проте є кілька варіантів, як "урвати" місця у піковий період.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт УЗ.

Що робити, якщо немає потрібних квитків на потяг УЗ

Якщо з першого разу не вдалося викупити квитки, пасажир може підключити в додатку перевізника сповіщення про вільні місця.

Щоб додати сповіщення, необхідно завантажити застосунок, скористатися пошуком квитків як зазвичай та після появи результатів пошуку натиснути кнопку "Відстежувати вільні місця".

Також можна скористатися автовикупом — система самостійно "спіймає" вільні місця та придбає квитки.

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Автовикуп бронює квитки, які здають інші пасажири, а також невикуплені проїзні документи, попередньо зарезервовані для осіб пільгових категорій (осіб з інвалідністю та їх супроводжуючих, військовослужбовців та ін.), які відповідно до чинного законодавства мають право на першочергове та позачергове оформлення проїзних документів.

Проте варто врахувати, що така можливість недоступна для місць в поїздах до/з Польщі (крім Інтерсіті+) та прямого поїзда Київ — Відень.

Щоб скористатися такою можливістю, пасажир має авторизуватися в додатку через "Дія.Підпис". Після цього мандрівнику потрібно внести свої дані, обрати потрібний напрямок та одразу оплатити квиток.

За один раз автовикупом можна придбати до 4 місць. Якщо потрібні квитки викупити не вдасться чи ви відмовитеся — кошти повернуться на вашу банківську картку.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про проблему з квитками на поїзди УЗ влітку 2026 року. У зв'язку з обстрілами та руйнуванням рухомого складу Укрзалізниця стикнулася із серйозною нестачею вагонів. Тому наразі на деяких напрямках охочих придбати квитки в 3 рази більше, ніж доступних місць.

Також Новини.LIVE писали, як отримати безплатні квитки на поїзди Укрзалізниці за програмою "3000 км Україною". Кількість доступних місць формується автоматично. Технічної можливості заздалегідь визначити або повідомити точну кількість квитків, які будуть доступні за програмою на конкретний поїзд або дату, немає.