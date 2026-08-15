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Главная Транспорт В УЗ объяснили, почему в приложении указывается разная стоимость билетов

В УЗ объяснили, почему в приложении указывается разная стоимость билетов

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2026 20:35
По какому алгоритму рассчитывается стоимость билетов: разъяснение УЗ
Поезд Укрзализныця. Фото: Укрзализныця/Facebook

Украинцы в разгар войны часто путешествуют на поездах Укрзализныци. Билеты можно заказать и оплатить в пару кликов. Однако часть пассажиров раздражается тем, что цены на билеты в приложении существенно отличаются.

О том, как именно в результатах поиска отображается стоимость билетов, объяснила пресс-служба УЗ в соцсети Threads, передает Новини.LIVE.

Цены на билеты УЗ

Одна из пассажирок пожаловалась на якобы недостоверную информацию в приложении Укрзализныци. Она добавила 2 скриншота — на одном из них цена за одно место в вагоне "люкс" в поезде Одесса-Ужгород в приложении перевозчика составляет 1669 гривен. На другом скриншоте стоимость в разы выше — 4378 гривен.

Девушка поинтересовалась, почему цена так резко меняется, когда в приложении УЗ переходишь к выбору мест в вагоне.

В УЗ объяснили, что в результатах поиска пассажиру показывается минимальная доступная стоимость, а уже при выборе конкретного места — его фактическая цена.

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Перевозчик напомнил, что в поездах действует дифференциация стоимости. В частности, цена может зависеть от дня недели, календарного периода, коэффициента фирменности, класса вагона и конкретного места.

Так, места в выходные и праздничные дни обычно обходятся дороже, чем в будние дни.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как действовать пассажирам Укрзализныци, если в поезде не работает ни вентиляция, ни кондиционеры. Ездить в душном поезде летом может быть опасно для человека. Путешественникам стоит требовать соблюдения своих прав.

Также Новини.LIVE писали о том, как следует покупать билеты Укрзализныци в пиковые периоды. В частности, можно воспользоваться автопокупкой, и система приобретет нужные места за вас. Однако эта услуга доступна не на всех направлениях.

Укрзализныця путешествие поезда
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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