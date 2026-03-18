В УЗ повідомили, коли відновлять маршрути Інтерсіті із Києва до Харкова

Люди сідають в потяг Укрзалізниці. Фото: УНІАН

Національний перевізник "Укрзалізниця" попередив про тимчасове обмеження рейсів через перебої з енергопостачанням. Вони поширюються на популярний рейс потяга Інтерсіті Київ — Харків. Перевізник розповів, коли очікується відновлення даного маршруту.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу перевізника в Telegram.

Читайте також:

Чому УЗ зупинила рейси потяга Інтерсіті Київ — Харків

В УЗ попередили, що нині впроваджено тимчасове обмеження курсування поїздів Інтерсіті на ділянці до Полтави зі стикувальними маршрутами до Харкова у спальних вагонах.

Перевізник розповів, що останніми тижнями через дефіцит електроенергії поїзди між Харковом та Полтавою курсували з резервними тепловозами, інколи рейси прибували вже після початку комендантської години.

"Для зручності пасажирів і більш вчасного прибуття графіки руху скориговано — запроваджено стикувальні маршрути. Наразі тривають відновлювальні роботи, а також посилені безпекові заходи для відновлення повноцінного курсування поїздів Інтерсіті", — йдеться в повідомленні.

В УЗ пообіцяли, що курсування Інтерсіті до Харкова буде відновлено до кінця березня. Перевізник також додав, що інші маршрути з/до Харкова курсують без змін.

Раніше ми розповідали, що Укрзалізниця підвищила вартість постільних комплектів. За нього пасажирам доведеться вже віддати 95 гривень, замість звичних 80 гривень.

Комплекти здорожчали як у плацкартних, так і у купейних вагонах.

Також писали, що Укрзалізниця надає послуги з перевезення авто. Завдяки такій можливості ви можете дістатися до місця призначення разом зі своєю "залізною ластівкою", не витрачаючи кошти на пальне.

Послуга особливо актуальна зараз, коли ціни на бензин та дизель ростуть зі швидкістю світла.