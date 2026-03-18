Главная Транспорт В УЗ сообщили, когда возобновят маршруты Интерсити из Киева в Харьков

Дата публикации 18 марта 2026 11:14
Люди садятся в поезд Укрзализныци. Фото: УНИАН

Национальный перевозчик "Укрзализныця" предупредил о временном ограничении рейсов из-за перебоев с энергоснабжением. Они распространяются на популярный рейс поезда Интерсити Киев — Харьков. Перевозчик рассказал, когда ожидается возобновление данного маршрута.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу перевозчика в Telegram.

В УЗ предупредили, что сейчас введено временное ограничение курсирования поездов Интерсити на участке до Полтавы со стыковочными маршрутами до Харькова в спальных вагонах.

Перевозчик рассказал, что в последние недели из-за дефицита электроэнергии поезда между Харьковом и Полтавой курсировали с резервными тепловозами, иногда рейсы прибывали уже после начала комендантского часа.

"Для удобства пассажиров и более своевременного прибытия графики движения скорректированы — введены стыковочные маршруты. Сейчас продолжаются восстановительные работы, а также усилены меры безопасности для восстановления полноценного курсирования поездов Интерсити", — говорится в сообщении.

В УЗ пообещали, что курсирование Интерсити в Харьков будет восстановлено до конца марта. Перевозчик также добавил, что другие маршруты из/в Харьков курсируют без изменений.

Ранее мы рассказывали, что Укрзализныця повысила стоимость постельных комплектов. За него пассажирам придется уже отдать 95 гривен, вместо привычных 80 гривен.

Комплекты подорожали как в плацкартных, так и в купейных вагонах.

Также писали, что Укрзализныця предоставляет услуги по перевозке авто. Благодаря такой возможности вы можете добраться до места назначения вместе со своей "железной ласточкой", не тратя средства на топливо.

Услуга особенно актуальна сейчас, когда цены на бензин и дизель растут со скоростью света.

Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Анна Куделюк
