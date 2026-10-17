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Головна Транспорт В УЗ нагадали, як викупити місця на найпопулярніші напрямки

В УЗ нагадали, як викупити місця на найпопулярніші напрямки

Ua ru
17 жовтня 2026 10:37
Автовикуп квитків УЗ: як скористатися функцією та що варто знати пасажирам
Пасажири в потязі Укрзалізниці. Фото: УЗ/Facebook

Росія продовжує атакувати залізничну інфраструктуру, спричиняючи дефіцит рухомого складу. Українцям стає важче "урвати" квитки на потрібний потяг Укрзалізниці, адже попит нині перевищує пропозицію. Проте пасажири можуть скористатися функцією автовикупу, коли система автоматично буде відстежувати вільні місця.

Новини.LIVE розкажуть про це детальніше.

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Автовикуп квитків на потяг Укрзалізниці

Моніторинг квитків доступний для користувачів, які авторизувались через Дія.Підпис.

Для авторизованих користувачів застосунку Укрзалізниці доступний моніторинг двох типів: 

  • моніторинг квитків на поїзди, які вже у продажу (з можливістю відстежувати наявність конкретних місць); 
  • моніторинг квитків на напрямки (з можливістю відстежувати появу в продажу поїздів між обраними містами). 

Коли необхідні квитки будуть знайдені, пасажир отримає сповіщення в застосунку. Крім того, заповнивши необхідні дані та оплативши квиток, можна скористатися функцією автовикупу. Пасажир може забронювати одразу 4 місця.

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Автовикуп бронює квитки, які здають інші пасажири, а також невикуплені проїзні документи, попередньо зарезервовані для осіб пільгових категорій (осіб з інвалідністю та їх супроводжуючих, військовослужбовців та ін.), які відповідно до чинного законодавства мають право на першочергове та позачергове оформлення проїзних документів.

Проте в Укрзалізниці попереджають, що автовикуп нині недоступний для поїздів до/з Польщі (крім Інтерсіті+) та прямого поїзда Київ — Відень. Крім того, перевізник обмежує автовикуп до сезонних чи пікових поїздів, які вже сформовані максимальною кількістю вагонів, і технічно неможливо додати більше складу.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як скористатися програмою "3000 км Україною" від Укрзалізниці. Вона надає можливість мандрувати потягами всередині країни безкоштовно. Пасажиру необхідно оновити застосунок УЗ до останньої версії, підтвердити акаунт у застосунку та прийняти умови участі в розділі "3000 кілометрів Україною" у своєму профілі.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Укрзалізниця підвищила тарифи на електрички. Нові тарифи були встановлені у кількох регіонах. За найдешевший квиток доведеться викласти щонайменше 30 грн (без комісії). 

Укрзалізниця подорож поїзди квитки вагон
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк

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