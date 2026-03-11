Заходи безпеки УЗ — як змінились поїздки потягами в розпал війни

Пасажирів евакуювали через атаку російського безпілотника на потяг. Фото: УЗ. Колаж: Новини.LIVE

На тлі посилених повітряних атак Росії Укрзалізниця час від часу вимушена зупиняти потяги та евакуювати пасажирів. Пріорітетом перевізника залишається безпека пасажирів та надання можливості пересуватися країною у складний час.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на публікацію голови правління товариства Олександра Перцовського у Facebook.

Заходи безпеки УЗ

Перцовський відповів пасажирам, які у відповідь на заходи безпеки гніваються та говорять про те, що "4 роки їздили якось без цих приколів".

Він пояснив, що поїзди УЗ курсують згідно з розкладом, включно зі сполученням із прифронтовими громадами там підркреслив, що залізничні сполучення — це зона ризику в розпал війни. Усі актуальні затримки рейсів пожна переглянути на порталі "УЗ Веземо".

"У цілях ворога — ускладнювати роботу транспорту і залякувати людей. Єдиний 100% безпечний варіант для будь-якого транспортного оператора — діяти як авіація, де з лютого 2022 року всі рейси зупинені", — підкреслив Перцовський.

Проте він підкреслив, що головна ціль УЗ в цей складний час — з'єднувати країну.

Чому іноді раптово зупиняються потяги УЗ

Перцовський розповів, що заради безпечних подорожей працює велика команда, яка складається з моніторингових груп, диспетчерів та спеціалістів безпеки. Вони виявляють загрози та реагують миттєво, і у випадку небезпеки поїзди можуть тимчасово зупинятись або може оголошуватись евакуація.

"Найчастіше це відбувається: на станціях із укриттями, але, у разі потреби, безпосередньо на перегоні. Це не зупинки просто, коли у регіоні оголошено тривогу, це зупинки, коли ризики є суттєвими, тож реагувати слід швидко", — підкреслив він.

Перцовський порадив завжди тримайте поруч документи, телефони і не планувати пересадки "впритул", особливо міжнародні, та закладати 2–3 години запасу між рейсами. Він додав, що масштабні атаки на інфраструктуру можуть спричиняти й триваліші затримки.

Окрім того, поїзди пов’язані між собою. Зокрема, якщо безпекова зупинка сталася поблизу Дніпра, це може повпливати на відправлення поїзда з Києва до Хелма.

Також Перцовський порекомендував брати з собою трохи більше різноманітних снеків, особливо якщо йдете з дітьми.

