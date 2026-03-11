Меры безопасности УЗ — компания ввела новые правила поездок по время войны

Пассажиров эвакуировали из-за атаки российского беспилотника на поезд. Фото: УЗ. Коллаж: Новини.LIVE

На фоне усиленных воздушных атака России Укрзализныця время от времени вынуждена останавливать поезда и эвакуировать пассажиров. Приоритетом перевозчика остается безопасность пассажиров и предоставление возможности передвигаться по стране в сложное время.

Меры безопасности УЗ

Перцовский ответил пассажирам, которые в ответ на меры безопасности сердятся и говорят о том, что "4 года ездили как-то без этих приколов".

Он пояснил, что поезда УЗ курсируют согласно расписанию, включая сообщение с прифронтовыми общинами там подчеркнул, что железнодорожные сообщения — это зона риска в разгар войны. Все актуальные задержки рейсов можно посмотреть на портале "УЗ Везем".

"В целях врага — усложнять работу транспорта и запугивать людей. Единственный 100% безопасный вариант для любого транспортного оператора - действовать как авиация, где с февраля 2022 года все рейсы остановлены", — подчеркнул Перцовский.

Тем не менее он подчеркнул, что главная цель УЗ в это сложное время — соединять страну.

Почему иногда внезапно останавливаются поезда УЗ

Перцовский рассказал, что ради безопасных путешествий работает большая команда, которая состоит из мониторинговых групп, диспетчеров и специалистов безопасности. Они выявляют угрозы и реагируют мгновенно, и в случае опасности поезда могут временно останавливаться или может объявляться эвакуация.

"Чаще всего это происходит: на станциях с укрытиями, но, в случае необходимости, непосредственно на перегоне. Это не остановки просто, когда в регионе объявлена тревога, это остановки, когда риски являются существенными, поэтому реагировать следует быстро", — подчеркнул он.

Перцовский посоветовал всегда держать рядом документы, телефоны и не планировать пересадки "вплотную", особенно международные, и закладывать 2-3 часа запаса между рейсами. Он добавил, что масштабные атаки на инфраструктуру могут вызывать и более длительные задержки.

Кроме того, поезда связаны между собой. В частности, если остановка по безопасности произошла вблизи Днепра, это может повлиять на отправление поезда из Киева в Хелм.

Также Перцовский порекомендовал брать с собой немного больше разнообразных снеков, особенно если идете с детьми.

