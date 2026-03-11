Видео
В УЗ объяснили ситуацию с внезапными остановками поездов — что известно

В УЗ объяснили ситуацию с внезапными остановками поездов — что известно

Ua ru
Дата публикации 11 марта 2026 10:28
Меры безопасности УЗ — компания ввела новые правила поездок по время войны
Пассажиров эвакуировали из-за атаки российского беспилотника на поезд. Фото: УЗ. Коллаж: Новини.LIVE

На фоне усиленных воздушных атака России Укрзализныця время от времени вынуждена останавливать поезда и эвакуировать пассажиров. Приоритетом перевозчика остается безопасность пассажиров и предоставление возможности передвигаться по стране в сложное время.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на публикацию председателя правления общества Александра Перцовского в Facebook.

Меры безопасности УЗ

Перцовский ответил пассажирам, которые в ответ на меры безопасности сердятся и говорят о том, что "4 года ездили как-то без этих приколов".

Он пояснил, что поезда УЗ курсируют согласно расписанию, включая сообщение с прифронтовыми общинами там подчеркнул, что железнодорожные сообщения — это зона риска в разгар войны. Все актуальные задержки рейсов можно посмотреть на портале "УЗ Везем".

"В целях врага — усложнять работу транспорта и запугивать людей. Единственный 100% безопасный вариант для любого транспортного оператора - действовать как авиация, где с февраля 2022 года все рейсы остановлены", — подчеркнул Перцовский.

Тем не менее он подчеркнул, что главная цель УЗ в это сложное время — соединять страну.

Почему иногда внезапно останавливаются поезда УЗ

Перцовский рассказал, что ради безопасных путешествий работает большая команда, которая состоит из мониторинговых групп, диспетчеров и специалистов безопасности. Они выявляют угрозы и реагируют мгновенно, и в случае опасности поезда могут временно останавливаться или может объявляться эвакуация.

"Чаще всего это происходит: на станциях с укрытиями, но, в случае необходимости, непосредственно на перегоне. Это не остановки просто, когда в регионе объявлена тревога, это остановки, когда риски являются существенными, поэтому реагировать следует быстро", — подчеркнул он.

Перцовский посоветовал всегда держать рядом документы, телефоны и не планировать пересадки "вплотную", особенно международные, и закладывать 2-3 часа запаса между рейсами. Он добавил, что масштабные атаки на инфраструктуру могут вызывать и более длительные задержки.

Кроме того, поезда связаны между собой. В частности, если остановка по безопасности произошла вблизи Днепра, это может повлиять на отправление поезда из Киева в Хелм.

Также Перцовский порекомендовал брать с собой немного больше разнообразных снеков, особенно если идете с детьми.

Ранее мы рассказывали, что Укрзализныця предоставляет услуги по перевозке авто, благодаря которой вы можете добраться до места назначения вместе со своей "железной ласточкой", не тратя горючее и силы. Стоимость такой услуги зависит от массы авто и маршрута.

Также писали, нужно ли предъявлять ветпаспорт при покупке билетов УЗ на животное.

В УЗ объяснили, что в соответствии с Правилами перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом Украины, при перевозке домашних животных пассажир должен иметь при себе ветеринарный документ (ветеринарный паспорт или справку), подтверждающий состояние здоровья животного.

То есть работник кассы имеет право проверить у пассажира ветпаспорт при оформлении билета для животного.

Укрзализныця поезда дроны безопасность война в Украине
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
